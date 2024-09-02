С-300, “іскандери”, БПЛА, “торнадо”: поліція – про те, чим били по Харківщині

“Упродовж минулої доби збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдавали ударів по цивільному населенню Харкова та області з артилерії, РСЗВ “Торнадо”, ЗРК “С-300 \400″, били Іскандерами, БПЛА”, – повідомив вранці 2 вересня начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Масштабної ракетної атаки 1 вересня зазнав Харків. По місту вдарили ракети “Іскандер” та С-300.

“Пошкоджено спорткомплекс, торговельний центр, приватні будинки, автомобілі, приміщення магазинів, аптек, багатоквартирні будинки і приватні домоволодіння. Поранено майже 50 цивільних людей, серед них семеро дітей”, – поінформував Володимир Тимошко.

По селу Старий Мерчик 1 вересня вдарили з РСЗВ “Торнадо-С”. Там поранені двоє цивільних.

Також поранені та загибла є в Куп’янську: 1 вересня від артобстрілу постраждали чоловік та жінка, вже 2 вересня загинула цивільна. Жінку окупанти поранили в селі Глушківка, чоловіка – у Куп’янську-Вузловому. Ще троє цивільних постраждали від ракетного удару по Люботину.

Крім того, протягом доби під ударами РФ були Дергачі (зруйновані та пошкоджені п’ять житлових будинків, господарчі будівлі, лінія електропередач) і село Рубіжне (виникли пожежі у приватному будинку та лісі). У цих випадках обійшлося без постраждалих.