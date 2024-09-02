С-300, “іскандери”, БПЛА, “торнадо”: поліція – про те, чим били по Харківщині
“Упродовж минулої доби збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдавали ударів по цивільному населенню Харкова та області з артилерії, РСЗВ “Торнадо”, ЗРК “С-300 \400″, били Іскандерами, БПЛА”, – повідомив вранці 2 вересня начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Масштабної ракетної атаки 1 вересня зазнав Харків. По місту вдарили ракети “Іскандер” та С-300.
“Пошкоджено спорткомплекс, торговельний центр, приватні будинки, автомобілі, приміщення магазинів, аптек, багатоквартирні будинки і приватні домоволодіння. Поранено майже 50 цивільних людей, серед них семеро дітей”, – поінформував Володимир Тимошко.
По селу Старий Мерчик 1 вересня вдарили з РСЗВ “Торнадо-С”. Там поранені двоє цивільних.
Також поранені та загибла є в Куп’янську: 1 вересня від артобстрілу постраждали чоловік та жінка, вже 2 вересня загинула цивільна. Жінку окупанти поранили в селі Глушківка, чоловіка – у Куп’янську-Вузловому. Ще троє цивільних постраждали від ракетного удару по Люботину.
Читайте також: Головні новини Харкова 2 вересня: вибухи вночі та вранці, є постраждала
Крім того, протягом доби під ударами РФ були Дергачі (зруйновані та пошкоджені п’ять житлових будинків, господарчі будівлі, лінія електропередач) і село Рубіжне (виникли пожежі у приватному будинку та лісі). У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, Искандеры, новини Харкова, обстріли, поранені, руйнування, С-300, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «С-300, “іскандери”, БПЛА, “торнадо”: поліція – про те, чим били по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що " “Упродовж минулої доби збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдавали ударів по цивільному населенню Харкова та області з артилерії, РСЗВ “Торнадо”, ЗРК “С-300 \400″, били Іскандерами, БПЛА”, – повідомив вранці 2 вересня начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко".