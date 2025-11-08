13 “іскандерів” вдарили по Харківщині: область без світла – інформація ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 8 листопада повідомив, чим атакували регіон вночі та протягом доби. В області від обстрілів загинула одна людина та постраждали 10.
За даними Синєгубова, для атак на Харківщину протягом минулої доби ворог застосував:
- 13 ракет “Іскандер-М”;
- 8 КАБів;
- 41 БпЛА типу “Герань-2”;
- 2 БпЛА типу “Молния”;
- 1 FPV-дрон;
- 28 БпЛА (тип яких встановлюють).
Звуки вибухів під час ракетної атаки вночі чули в Харкові. Керівництво міста та області повідомило, що “прильоти” були за межею обласного центру.
“Ворог атакував критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок обстрілу тимчасово відсутнє електропостачання для жителів області“, – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Імовірність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька — МВА на Харківщині
Начальник ХОВА зазначив, що за добу в області загинула одна людина – 48-річний житель села Рокитне Нововодолазької громади. Ще десять людей постраждали. У тому числі – дві жінки та шість чоловіків, які опинилися біля епіцентру удару КАБом по АЗС у Коротичі.
В області пошкоджені цивільні підприємства, будинки (приватні та багатоквартирні), автомобілі.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Искандеры, новини Харкова, ракетний удар, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «13 “іскандерів” вдарили по Харківщині: область без світла – інформація ХОВА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 09:33;