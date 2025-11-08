13 “іскандерів” вдарили по Харківщині: область без світла – інформація ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 8 листопада повідомив, чим атакували регіон вночі та протягом доби. В області від обстрілів загинула одна людина та постраждали 10.

За даними Синєгубова, для атак на Харківщину протягом минулої доби ворог застосував:

13 ракет “Іскандер-М”;

8 КАБів;

41 БпЛА типу “Герань-2”;

2 БпЛА типу “Молния”;

1 FPV-дрон;

28 БпЛА (тип яких встановлюють).

Звуки вибухів під час ракетної атаки вночі чули в Харкові. Керівництво міста та області повідомило, що “прильоти” були за межею обласного центру.

“Ворог атакував критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок обстрілу тимчасово відсутнє електропостачання для жителів області“, – зазначив Синєгубов.

Начальник ХОВА зазначив, що за добу в області загинула одна людина – 48-річний житель села Рокитне Нововодолазької громади. Ще десять людей постраждали. У тому числі – дві жінки та шість чоловіків, які опинилися біля епіцентру удару КАБом по АЗС у Коротичі.

В області пошкоджені цивільні підприємства, будинки (приватні та багатоквартирні), автомобілі.