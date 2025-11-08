Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
Ізюмська МВА Харківської області на тлі масових аварійних відключень електрики звернулася до мешканців громади із попередженням про ймовірну тривалість НП.
“Шановні мешканці громади! За інформацією енергетиків, вірогідність, що сьогодні зʼявиться світло, є, але дуже низька. Маємо на увазі та з розумінням ставимося до складної ситуації”, – написали в міській військовій адміністрації.
В іншій громаді області – Берестинській – прогнозувати час підключення електрики не стали.
“Після нічних подій, за розпорядженням НЕК “Укренерго”, застосовано графіки аварійних відключень в Харківській області – для недопущення перевантаження енергосистеми України внаслідок ворожого обстрілу. Час включення поки що невідомий”, – написали в пресслужбі громади.
Мер Харкова Ігор Терехов та обленерго звернулися до містян. Терехов пояснив, що проблеми з електрикою – по всій країні та нагадав, що в місті працює 101 “пункт незламності”, енергетики попросили запастися терпінням. Також у мерії закликали мешканців міста тимчасово не користуватися ліфтами, навіть якщо вони працюють.
Прогнозів про те, коли відновиться електропостачання, ні в мерії Харкова, ні в ХОВА поки не дають.
Читайте також: Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, аварийные отключения, берестин, електрика, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 08:46;