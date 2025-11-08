Live

Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині

Події 08:46   08.11.2025
Оксана Горун
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Ізюмська МВА Харківської області на тлі масових аварійних відключень електрики звернулася до мешканців громади із попередженням про ймовірну тривалість НП.

“Шановні мешканці громади! За інформацією енергетиків, вірогідність, що сьогодні зʼявиться світло, є, але дуже низька. Маємо на увазі та з розумінням ставимося до складної ситуації”, – написали в міській військовій адміністрації.

В іншій громаді області – Берестинській – прогнозувати час підключення електрики не стали.

“Після нічних подій, за розпорядженням НЕК “Укренерго”, застосовано графіки аварійних відключень в Харківській області – для недопущення перевантаження енергосистеми України внаслідок ворожого обстрілу. Час включення поки що невідомий”, – написали в пресслужбі громади.

Мер Харкова Ігор Терехов та обленерго звернулися до містян. Терехов пояснив, що проблеми з електрикою – по всій країні та нагадав, що в місті працює 101 “пункт незламності”, енергетики попросили запастися терпінням. Також у мерії закликали мешканців міста тимчасово не користуватися ліфтами, навіть якщо вони працюють.

Прогнозів про те, коли відновиться електропостачання, ні в мерії Харкова, ні в ХОВА поки не дають.

Читайте також: Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
08.11.2025, 08:46
Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення
Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення
08.11.2025, 07:03
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
08.11.2025, 07:30
Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами
Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами
08.11.2025, 01:39
Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
08.11.2025, 07:57
Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
08.11.2025, 07:22

Новини за темою:

29.10.2025
У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
10.10.2025
У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
22.09.2025
Харківщину атакують “шахеди”: 22 вересня вибух пролунав в Ізюмі
21.09.2025
За 1 млрд грн в Ізюмі планують реконструювати лікарню, розбомблену раніше


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізюмська МВА Харківської області на тлі масових аварійних відключень електрики звернулася до мешканців громади із попередженням про ймовірну тривалість НП".