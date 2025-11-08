Вероятность, что сегодня появится свет, есть, но низкая — ГВА на Харьковщине
Изюмская ГВА Харьковской области на фоне массовых аварийных отключений электричества обратилась к жителям громады с предупреждением о вероятной длительности ЧП.
«Уважаемые жители громады! По информации энергетиков, вероятность, что сегодня появится свет, есть, но очень низкая. Имеем в виду и с пониманием относимся к сложной ситуации», — написали в городской военной администрации.
В другой громаде области — Берестинской — прогнозировать время подключения электричества не стали.
«После ночных событий, по распоряжению НЭК «Укрэнерго», применены графики аварийных отключений в Харьковской области для недопущения перегрузки энергосистемы Украины вследствие вражеского обстрела. Время включения пока неизвестно», — написали в пресс-службе громады.
Мэр Харькова Игорь Терехов и облэнерго обратились к горожанам. Терехов объяснил, что проблемы с электричеством — по всей стране и напомнил, что в городе работает 101 «пункт незламності», энергетики попросили запастись терпением. Также в мэрии призвали жителей города временно не пользоваться лифтами, даже если они работают.
Прогнозов о том, когда восстановится электроснабжение, ни в мэрии Харькова, ни в ХОВА, пока не дают.
