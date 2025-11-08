Live

Вероятность, что сегодня появится свет, есть, но низкая — ГВА на Харьковщине

Общество 08:46   08.11.2025
Оксана Горун
Вероятность, что сегодня появится свет, есть, но низкая — ГВА на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Изюмская ГВА Харьковской области на фоне массовых аварийных отключений электричества обратилась к жителям громады с предупреждением о вероятной длительности ЧП.

«Уважаемые жители громады! По информации энергетиков, вероятность, что сегодня появится свет, есть, но очень низкая. Имеем в виду и с пониманием относимся к сложной ситуации», — написали в городской военной администрации.

В другой громаде области — Берестинской — прогнозировать время подключения электричества не стали.

«После ночных событий, по распоряжению НЭК «Укрэнерго», применены графики аварийных отключений в Харьковской области для недопущения перегрузки энергосистемы Украины вследствие вражеского обстрела. Время включения пока неизвестно», — написали в пресс-службе громады.

Мэр Харькова Игорь Терехов и облэнерго обратились к горожанам. Терехов объяснил, что проблемы с электричеством —  по всей стране и напомнил, что в городе работает 101 «пункт незламності», энергетики попросили запастись терпением. Также в мэрии призвали жителей города временно не пользоваться лифтами, даже если они работают.

Прогнозов о том, когда восстановится электроснабжение, ни в мэрии Харькова, ни в ХОВА, пока не дают.

Читайте также: Харьков без света: как работает транспорт (подробности от мэрии)

Автор: Оксана Горун
