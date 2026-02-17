Live

Аварийные отключения света начались в Харькове и области

Общество 11:45   17.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аварийные отключения света начались в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области ввели аварийные отключения света, передают в АО «Харьковоблэнерго».

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, отметили энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
