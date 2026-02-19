Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области ввели графики аварийных отключений света.

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, отметили энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – написали в облэнерго.