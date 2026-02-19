Live

Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области

Общество 11:10   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области ввели графики аварийных отключений света.

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, отметили энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – написали в облэнерго.

Читайте также: В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
19.02.2026, 11:10
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
18.02.2026, 21:30
Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области
Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области
19.02.2026, 11:10

Новости по теме:

17.02.2026
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
12.02.2026
«Больше электроэнергии взять неоткуда» — облэнерго об отключениях в Харькове
12.02.2026
Аварийные отключения начались утром в Харькове и области
11.02.2026
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики
09.02.2026
Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области ввели графики аварийных отключений света.".