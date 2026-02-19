Live

Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області

Суспільство 11:10   19.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що задля стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень світла.

Водночас продовжують діяти і графіки погодинних відключень, зазначили енергетики.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – написали в обленерго.

Читайте також: У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
