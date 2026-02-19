Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що задля стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень світла.

Водночас продовжують діяти і графіки погодинних відключень, зазначили енергетики.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – написали в обленерго.