Більше електроенергії взяти немає звідки – обленерго про відключення в Харкові

Наразі Харківщина не отримує достатнього обсягу електроенергії, пояснив речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко під час брифінгу 12 лютого. Тому у місті та області вводять графіки аварійних відключень.

«Сьогодні надходить дуже багато питань щодо тривалості графіків відключень та рівномірності. Ми отримуємо дуже обмежений обсяг електроенергії. На що він витрачається? По-перше, електроенергія направляється на критичну інфраструктуру. Це теплозабезпечення, водозабезпечення, водовідведення, на роботу метрополітену, наземного електротранспорту, лікарні, військові госпіталі, на забезпечення Сил Оборони. І безумовно отримують споживання харків’яни та мешканці області», – зазначив Скічко.

За його словами, наразі в області діють погодинні графіки відключень, їхня тривалість становить близько 16,5 годин на добу. Також у Харкові та області вводять аварійні графіки.

«Тому що система передачі не може надати харківському регіону достатнього обсягу електроенергії. Це пов’язано саме з постійними ударами по об’єктах енергетики. Саме енергообладнання Харківобленерго може розподілити всім споживачам достатню кількість, але вона не надходить в потрібній кількості саме до регіону. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всі ті категорії, які я вже перелічив, електроенергією хоча б на декілька годин на добу. Більше електроенергії, на жаль, на сьогодні взяти нам немає звідки», – підкреслили в обленерго.

Не відключати будинки з електричним опаленням та з електроплитами наразі не можуть.

«Дискретно вимикати лише такі вразливі будинки ми не маємо можливості. Треба зрозуміти, що це реальність. Щобільше, якщо навіть припустити, що була б така теоретична можливість, то споживачі інших категорій, у кого газові плити, хто отримує централізоване електроопалення, вони б в такому разі опинилися зовсім без світла. Жодної хвилини вони б на добу світла не отримували», – пояснив Скічко.

Він запевнив, що наразі усі фахівці цілодобово працюють над відновленням пошкодженого енергообладнання.

«Але для цього потрібен час, якого, на жаль, нам ворог поки що не залишає. Бо всі бачать, що удари наносяться з інтервалом 2-3 дні. Тільки приступають до відновлення, одразу йдуть ракетно-дронові атаки на енергетичне обладнання. Тому прошу всіх з розумінням поставитися до такої ситуації. Ми приймаємо численні звернення, ми їх аналізуємо, де можна, ми виправляємо ситуацію. Але ж треба зрозуміти, що, на жаль, на сьогодні світла більше обсягів не буде і немає. Тому казати, що хтось зі світлом, а хтось ні, аналіз показує, що більшість таких тверджень не відповідає дійсності. А там, де якісь окремі будинки є зі світлом постійно, то вони знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Але таких споживачів по Харкову не таке вже велика кількість. І навіть якщо їх теоретично якось відключати, то це кардинально картину з подачі електроенергії не змінить. Бо тут більш емоції домінують над здоровим глуздом», – сказав Скічко.

Енергетики вкотре просять не надзвонювати до call-центру обленерго. Кажуть: добре володіють ситуацією, і від кількості дзвінків тривалість відключень не зміниться.

«Тому прошу набратися терпіння. Я розумію, що люди виснажені, але всі в такому стані і енергетики, і мешканці Харкова, тому ті емоції, які люди виказують, треба направляти на тих, хто саме винен в такій ситуації. Це не енергетики, це не влада, це ЗС РФ та політичне керівництво країни-агресорки», – підсумував Скічко.