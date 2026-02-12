Аварійні відключення розпочалися вранці в Харкові та області
Фото: АТ “Харківобленерго”
Сьогодні, 12 лютого, у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень. Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень, наголосили енергетики.
“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.
Читайте також: Терехов вимагає світла для Харкова, трагедія в Богодухові – підсумки 11 лютого
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аварийные отключения, світло, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення розпочалися вранці в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 07:21;