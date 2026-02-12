Live

Аварійні відключення розпочалися вранці в Харкові та області

Суспільство 07:21   12.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення розпочалися вранці в Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 12 лютого, у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень. Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень, наголосили енергетики.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
