Аварійні відключення розпочалися вранці в Харкові та області

Сьогодні, 12 лютого, у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень. Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень, наголосили енергетики.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.