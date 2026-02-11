Терехов вимагає світла для Харкова, трагедія в Богодухові – підсумки 11 лютого

Відключення світла по 15-19 годин неприйнятні до Харкова, заявив мер Ігор Терехов. Ветерана війни з трьома малолітніми дітьми вбив російський «шахед» у Богодухові. «Молниям» на Харківщині не літається без Starlink. У Харкові зацвіло алое. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 лютого.

Мер опублікував відкрите звернення до міністра енергетики України Дениса Шмигаля та керівництва НЕК «Укренерго». Терехов нагадав: Харків – прифронтове місто, яке потерпає і без додаткових обмежень у постачанні електрики. Зараз без тепла внаслідок російських обстрілів – близько 900 будинків. Жителям обіцяли: відключення в них будуть не більше як чотири години на добу. Але ця обіцянка уряду не виконана. Терехов написав: «Витримка людей не може ставати універсальним ресурсом для безкінечних експериментів із графіками або їхньою відсутністю. Прифронтові міста потребують особливого, пріоритетного підходу до енергозабезпечення». Міський голова Харкова вимагає: перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень; максимально можливого скорочення часу знеструмлення; публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень. Він також відзначив, що це запит не лише Харкова, а запит справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів.

Загинули дворічні хлопчики-близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. 35-річна мама Ольга вижила. Жінка – на 35-му тижні вагітності. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: у постраждалої – травми та незначні опіки. Її вже виписали з лікарні. Родина лише нещодавно переїхала до Богодухова із прифронтового Золочева. Намагалися врятуватися від постійних обстрілів. За словами Синєгубова, це була їхня перша ночівля на новому місці. Будинок зруйнований повністю. Гострий стрес отримала також літня сусідка родини.

У 16-му армійському корпусі ЗСУ повідомили: 9 та 10 січня на Харківському напрямку засобами РЕБ змогли подавити 80% безпілотників такого типу. Вони втрачали керованість, як тільки входили в зону дії українських засобів радіоелектронного подавлення. Без американських технологій зв’язку російські безпілотники виявилися безпомічними, констатували захисники. Зараз, за їхніми спостереженнями окупанти запускають «молнии» «на авось». Раніше радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов інформував: без Starlink у росіян катастрофа на фронті, лягло все управління військами.

Таке трапляється в наших умовах раз на 10, а то й 20 років. Цвітіння зазвичай триває декілька тижнів, і в народі його вважають доброю прикметою.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

