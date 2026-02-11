Терехов требует света для Харькова, трагедия в Богодухове — итоги 11 февраля

Отключения света на 15-19 часов неприемлемы для Харькова, заявил мэр Игорь Терехов. Ветерана войны с тремя малолетними детьми убил российский «Шахед» в Богодухове. «Молниям» в Харьковской области не летается без Starlink. В Харькове зацвело алоэ. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 февраля.

Мэр опубликовал открытое обращение к министру энергетики Украины Денису Шмыгалю и руководству НЭК «Укрэнерго». Терехов напомнил: Харьков – прифронтовой город, который страдает и без дополнительных ограничений в поставках электричества. Сейчас без тепла в результате российских обстрелов – около 900 домов. Жителям обещали: отключения у них будут не более четырех часов в сутки. Но это обещание правительства не выполнено. Терехов написал: «Выдержка людей не может становиться универсальным ресурсом для бесконечных экспериментов с графиками или их отсутствием. Прифронтовые города нуждаются в особом, приоритетном подходе к энергообеспечению». Городской голова Харькова требует: пересмотра продолжительности и принципов применения графиков отключений; максимально возможного сокращения времени обесточивания; публичного и честного объяснения людям логики принятых решений. Он также отметил, что это запрос не только Харькова, а запрос справедливости для городов, которые живут под постоянной угрозой ударов.

<br />

Погибли двухлетние мальчики-близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. 35-летняя мама Ольга выжила. Женщина — на 35-й неделе беременности. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: у пострадавшей — травмы и незначительные ожоги. Ее уже выписали из больницы. Семья только недавно переехала в Богодухов из прифронтового Золочева. Пытались спастись от постоянных обстрелов. По словам Синегубова, это была их первая ночевка на новом месте. Дом разрушен полностью. Острый стресс получила также пожилая соседка семьи.

В 16-м армейском корпусе ВСУ сообщили: 9 и 10 января на Харьковском направлении средствами РЭБ смогли подавить 80% беспилотников такого типа. Они теряли управляемость, как только входили в зону действия украинских средств радиоэлектронного подавления. Без американских технологий связи российские беспилотники оказались беспомощными, констатировали защитники. Сейчас, по их наблюдениям, оккупанты запускают «Молнии» «на авось». Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов информировал: без Starlink у россиян катастрофа на фронте, легло все управление войсками.

Такое случается в наших условиях раз в 10, а то и 20 лет. Цветение обычно длится несколько недель, и в народе его считают хорошей приметой.

