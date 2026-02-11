Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Избежать отключений электроэнергии в домах без централизованного отопления на сегодня проблематично, ведь хотя бы на несколько часов в сутки она должна появляться у всех — и тех, кто пользуется электроплитами, и тех, кто обогревается электричеством, заявили в АО «Харьковоблэнерго».
В компании подчеркнули, что длительные отключения света в Харькове происходят так же, как и в других регионах. Объединенная энергосистема Украины включает генерацию, систему передачи и распределения, и с каждым днем новые энергообъекты получают повреждения из-за российских обстрелов.
В облэнерго отметили, что объемы электроэнергии в последнее время существенно уменьшились из-за повреждения важных подстанций в Украине и на Харьковщине в частности. Имеющиеся ресурсы, которых критически не хватает, распределяют между всеми потребителями. Значительные объемы электроэнергии направляют на работу критической инфраструктуры Харьковщины: системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, электротранспорт, медучреждения, а также объекты, защищающие небо.
«Ситуация осложняется крайне низкими температурами и отсутствием или недостаточным отоплением в части областного центра. Для обогрева люди вынуждены больше пользоваться электроприборами, соответственно растет и потребление. Это напрямую влияет на объем электроэнергии, который можно распределить… Работники «Харьковоблэнерго» являются такими же жителями Харькова и Харьковской области, как и все остальные. Мы живем и работаем в тех же условиях: так же собираемся на работу в темноте и возвращаемся домой в холодные квартиры без отопления. Но продолжаем ежедневно делать все возможное, чтобы наши сети работали настолько стабильно, насколько это позволяют обстоятельства. Просим с пониманием относиться к ситуации и сохранять спокойствие. Всем сейчас непросто», — говорится в разъяснении облэнерго.
Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 3 февраля военные РФ «практически разрушили» ТЭЦ-5. Также под ударами были электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без тепла осталось почти 105 тысяч абонентов. Глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что потребителям без отопления не будут отключать электричество. 10 февраля мэр Игорь Терехов констатировал, что ситуация с теплоснабжением 853 домов остается очень тяжелой. 11 февраля он публично обратился к руководству «Укрэнерго» и к министру энергетики Денису Шмыгалю. Мэр подчеркнул: обещание, что в домах без теплоснабжения электричество будут отключать не более четырех часов, должно быть выполнено. Отключения по 15–19 часов в сутки неприемлемы для Харькова, добавил Терехов.
