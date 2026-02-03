Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

22:00

Главные события суток в видеодайджесте

<br />

17:45

Семь пострадавших в Харькове в результате российской атаки

«По состоянию на данный момент имеем информацию о 7 пострадавших: 5 женщинах и 2 мужчинах – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию. Одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:55

Последствия удара «Шахеда» по дому на Салтовке: продолжается поисково-спасательная операция

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что БпЛА попал на уровне пятого этажа, в результате чего возник пожар.

«Огонь распространился до второго этажа, предварительно могли быть повреждены перекрытия дома», — отметил он.

Сейчас известно о шести пострадавших. Предварительно, тяжело раненых нет.

«Параллельно идет поисково-спасательная операция: специалисты обследуют квартиры, чтобы убедиться, что под завалами или в помещениях не осталось людей», – уточнил Синегубов.

По данным ГСЧС Украины, трех человек спасли чрезвычайники. На месте удара работают 65 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

Видео: ГСЧС Украины

15:59

Уже известно о четырех пострадавших в результате удара БпЛА по дому в Салтовском районе

«Было попадание, предварительно, «Шахеда». Сейчас работают пожарные по ликвидации пожара», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

14:59

Около 14:50 в Харькове слышали взрыв

Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского «Шахеда» в Салтовском районе.

Позже он уточнил: попадание произошло в жилой многоэтажный дом.

Информация дополняется здесь.

14:32

В Харькове без отопления осталось почти 105 тысяч абонентов

Мэр Игорь Терехов назвал, какие именно объекты критически повредили россияне ночью 3 февраля: «Харьковская ТЭЦ-5», а также электроподстанции «Харьковская» и «Залютино».

Об этом он сообщил на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без тепла осталось почти 105 тысяч абонентов.

13:50

«Практически разрушена» – Терехов об атаке на ТЭЦ-5, домов без тепла могло быть больше

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ночной комбинированной атаки повреждены энергетические объекты, трансформаторные подстанции. Практически разрушена ТЭЦ-5, которая запитывает часть города.

«Сначала оказались под угрозой отключения 1200 домов в трех районах Харькова. Но благодаря тому, что мы устанавливали блочно-модульную котельную, нам удалось переподключить 300 домов. Они сейчас обеспечены теплоснабжением. Практически в 853 жилых домах нам пришлось слить теплоноситель. И это было единственное правильное решение, потому что в такие холода просто размерзлась бы система в домах харьковчан. Мы сделали все возможное», – подчеркнул мэр.

Он отметил, что сейчас в городе работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть отопление.

«Это очень тяжело, но есть определенные технические решения», – сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

12:43

Последствия ночного удара БпЛА «Шахед» по Дергачам показал Задоренко

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, враг ударил по городу около 01:00. Пострадали два человека, повреждены четыре дома.

«Среди пострадавших 79-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс, и 22-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение с обломочными ранениями тела. Пока жизни этих людей ничего не угрожает», — уточнил он.

11:25

По Харькову ударила «Молния» – Терехов

Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову «прилетел» российский БпЛА. Взрыв прозвучал в городе около 11:10. Как проинформировал мэр, под ударом оказался Шевченковский район.

«Подробности уточняем», – написал Терехов.

Тревога в Харькове и области беспрерывно звучит с 21:15. До «прилета» в городе Воздушные силы ВСУ сообщали вначале о пусках КАБов на Харьковщину. Вскоре беспилотники появились в Черниговской области, а потом авиабомбы полетели на Сумскую область.

09:54

Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в результате целенаправленного ракетно-дронового удара по объектам энерго- и теплоснабжения в Харьковской области обесточены часть абонентов.

Помимо этого, в Харькове и области ввели аварийные отключения света.

«Энергетики владеют всей необходимой информацией и занимаются восстановлением электроснабжения. Мы понимаем все трудности, связанные с временным отсутствием электричества. Просим набраться выдержки и с пониманием отнестись к текущей ситуации», – добавили в сообщении.

09:03

В Харькове транспорт работает с ограничениями, Лозовая частично без тепла, Балаклея — без света

В Харькове после массированных ночных ударов не вышла на маршруты часть электротранспорта.

В метро увеличили интервалы между поездами: на Холодногорско-заводской линии – до 10 минут, на Салтовской – до 15, на Алексеевской – до 20 минут.

О последствиях обстрела информируют также главы громад Харьковской области. В Лозовой без отопления остались более 16 тысяч жителей громады, сообщил мэр Сергей Зеленский. Балаклейская громада полностью без электричества, отметил начальник ГВА Виталий Карабанов.

08:25

Два десятка пожаров бушевали на Харьковщине в течение суток – ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, два возгорания возникли из-за российских обстрелов.

После «прилетов» пожары начались в Харьковском и Чугуевском районах. По предварительной информации, пострадали двое людей.

«Ночью в результате вражеских обстрелов произошел пожар на территории частного домовладения в поселке Песочин. Горелая хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидирован», – отметили в ГСЧС.

А в селе Новоселовка Нововодолажской громады загорелся дом на площади 60 квадратных метров. Погиб мужчина 1950 года рождения. Причина трагедии – короткое замыкание электросети.

«Утром 2 февраля в с. Родное Барвенковской громады Изюмского района в результате взрыва взрывоопасного предмета в автомобиле погиб мужчина», – добавили спасатели.

07:51

Выхода не было: в Харькове приняли «тяжелое решение» после обстрела – Терехов

Мэр Игорь Терехов написал, что после ночного обстрела «придется принимать тяжелые решения». Одно из них – слить теплоноситель в системе теплоснабжения почти тысячи домов. Именно они питались от наибольшей ТЕЦ, уточнил городской голова.

«Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака противника на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят», – объяснил городской голова.

Именно этого и добивался враг, обстреливая энергетическую инфраструктуру города ночью 3 февраля больше трех часов, отметил Терехов. Ведь так россияне пытались оставить город без тепла.

«В городе будут круглосуточно работать все 101 пункт Несокрушимости — там можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить свои гаджеты. При необходимости будем оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева», – отметил мэр.

Кроме того, в городе возможны проблемы в работе электротранспорта. Чтобы движение не остановилось – запускают автобусные маршруты.

01:46

Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов

27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

01:11

В результате удара вражеским БпЛА по городу Дергачи пострадали два человека

«79-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, 22-летний мужчина госпитализирован», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

00:45

Около 00:40 в Харькове были слышны взрывы

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по городу баллистическим оружием — попадание в Слободском районе.

Информация обновляется здесь.

Отметим, что до этого, около 23:40, мэр Игорь Терехов сообщал о попадании вражеского БпЛА «Молния» в центре города. Информации о пострадавших не было.

Напомним, за прошедшие сутки в городе неоднократно объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА «Молния». Один из БпЛА долетел до Слободского района. Там он посреди дня ударил по местному рынку. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадали два человека. По данным ГСЧС, также досталось транспортной остановке и грузовику.