Лозовая без тепла, Балаклея — без света: последствия ночной атаки
В Харьковской области после массированных ночных авиаударов 3 февраля возникли серьезные проблемы с электричеством и отоплением в ряде крупных городов. Отключения тепла и света есть и в Харькове.
В Лозовской громаде без отопления остались более 16 тысяч жителей, сообщил городской голова Сергей Зеленский.
«Мы пережили еще одну тяжелую и страшную ночь. Враг еще раз метил по объектам энергетики. К сожалению, угроза новых атак все еще сохраняется. Россия продолжает воевать с мирным населением. Более 16 тысяч жителей громады, в том числе маленькие дети и пожилые люди, остались без тепла в 20-градусный мороз», — написал он.
Зеленский попросил жителей не пытаться «решить вопросы» самостоятельно — и не вмешиваться в работу внутридомовых сетей. Сейчас это может привести только к дополнительным авариям.
В Балаклейской громаде тем временем нет электричества.
«Этой ночью враг снова цинично нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела, при низких температурах, произошла аварийная ситуация, из-за чего вся Балаклейская громада остается без электроснабжения», — написал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
Читайте также: Общественный транспорт в Харькове сегодня едет с ограничениями
В Харькове ночью гремели десятки взрывов. Город атаковали ракетами, БпЛА и КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары целенаправленно адресовали энергетической инфраструктуре. В Харькове вынуждены в 20-градусный мороз сливать систему отопления 820 жилых домов, которые питала одна из крупнейших ТЭЦ.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, електрика, Лозова, Лозовая, морозы, новости Харькова, обстрел, опалення, отопление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Лозовая без тепла, Балаклея — без света: последствия ночной атаки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 08:54;