Лозовая без тепла, Балаклея — без света: последствия ночной атаки

В Харьковской области после массированных ночных авиаударов 3 февраля возникли серьезные проблемы с электричеством и отоплением в ряде крупных городов. Отключения тепла и света есть и в Харькове.

В Лозовской громаде без отопления остались более 16 тысяч жителей, сообщил городской голова Сергей Зеленский.

«Мы пережили еще одну тяжелую и страшную ночь. Враг еще раз метил по объектам энергетики. К сожалению, угроза новых атак все еще сохраняется. Россия продолжает воевать с мирным населением. Более 16 тысяч жителей громады, в том числе маленькие дети и пожилые люди, остались без тепла в 20-градусный мороз», — написал он.

Зеленский попросил жителей не пытаться «решить вопросы» самостоятельно — и не вмешиваться в работу внутридомовых сетей. Сейчас это может привести только к дополнительным авариям.

В Балаклейской громаде тем временем нет электричества.

«Этой ночью враг снова цинично нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела, при низких температурах, произошла аварийная ситуация, из-за чего вся Балаклейская громада остается без электроснабжения», — написал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

В Харькове ночью гремели десятки взрывов. Город атаковали ракетами, БпЛА и КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары целенаправленно адресовали энергетической инфраструктуре. В Харькове вынуждены в 20-градусный мороз сливать систему отопления 820 жилых домов, которые питала одна из крупнейших ТЭЦ.