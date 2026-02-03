Лозова без тепла, Балаклія – ​​без світла: наслідки нічної атаки

У Харківській області після масованих нічних авіаударів 3 лютого виникли серйозні проблеми з електрикою та опаленням у низці великих міст. Відключення тепла та світла є й у Харкові.

У Лозівській громаді без опалення залишилося понад 16 тисяч жителів, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

“Ми пережили ще одну важку та страшну ніч. Ворог вкотре цілив по об’єктах енергетики. На жаль, загроза нових атак все ще зберігається. росія продовжує воювати з мирним населенням. Понад 16 тисяч мешканців громади, у тому числі маленьких дітей та літніх людей, залишилися без тепла у 20-градусний мороз”, – написав він.

Зеленський попросив мешканців не намагатися “розв’язати питання” самостійно – і не втручатися в роботу внутрішньобудинкових мереж. Наразі це може призвести лише до додаткових аварій.

У Балаклійській громаді тим часом немає електроенергії.

“Цієї ночі ворог знову цинічно завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу, за умов низьких температур, сталася аварійна ситуація, через що наразі вся Балаклійська громада залишається без електропостачання”, – написав начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Читайте також: Громадський транспорт у Харкові сьогодні їде з обмеженнями

У Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення 820 житлових будинків, які живила одна з найбільших ТЕЦ.