Виходу не було: у Харкові ухвалили “важке рішення” після обстрілу – Терехов
Мер Ігор Терехов написав, що після нічного обстрілу “доведеться приймати важкі рішення”. Одне з них – злити теплоносій у системі теплопостачання майже тисячі будинків.
Саме вони живилися від найбільшої ТЕЦ, уточнив міський голова.
“Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать”, – пояснив міський голова.
Саме цього і добивався ворог, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру міста вночі 3 лютого понад три години, зазначив Терехов. Адже так росіяни намагалися залишити місто без тепла.
“У місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності — там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети. За потреби будемо оперативно розгортати додаткові пункти обігріву”, – зазначив мер.
Крім того, у Харкові можливі проблеми у роботі електротранспорту. Щоб рух не зупинився – запускають автобусні маршрути.
“Ми тримаємо ситуацію під контролем і зробимо все можливе. Харків вистоїть!!!”, – додав Терехов.
Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків. Вранці стало відомо, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконуватиметься за графіком вихідного дня. Так, інтервали руху поїздів збільшилися до 20 хвилин.
