Виходу не було: у Харкові ухвалили “важке рішення” після обстрілу – Терехов

Події 07:36   03.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Виходу не було: у Харкові ухвалили “важке рішення” після обстрілу – Терехов

Мер Ігор Терехов написав, що після нічного обстрілу “доведеться приймати важкі рішення”. Одне з них – злити теплоносій у системі теплопостачання майже тисячі будинків. 

Саме вони живилися від найбільшої ТЕЦ, уточнив міський голова.

“Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого  варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать”, – пояснив міський голова.

Саме цього і добивався ворог, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру міста вночі 3 лютого понад три години, зазначив Терехов. Адже так росіяни намагалися залишити місто без тепла.

“У місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності — там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети. За потреби будемо оперативно розгортати додаткові пункти обігріву”, – зазначив мер.

Крім того, у Харкові можливі проблеми у роботі електротранспорту. Щоб рух не зупинився – запускають автобусні маршрути.

“Ми тримаємо ситуацію під контролем і зробимо все можливе. Харків вистоїть!!!”, – додав Терехов.

Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків. Вранці стало відомо, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконуватиметься за графіком вихідного дня. Так, інтервали руху поїздів збільшилися до 20 хвилин. 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
