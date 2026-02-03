Выхода не было: в Харькове приняли «тяжелое решение» после обстрела – Терехов
Мэр Игорь Терехов написал, что после ночного обстрела «придется принимать тяжелые решения». Одно из них – слить теплоноситель в системе теплоснабжения почти тысячи домов.
Именно они питались от наибольшей ТЕЦ, уточнил городской голова.
«Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака противника на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят», – объяснил городской голова.
Именно этого и добивался враг, обстреливая энергетическую инфраструктуру города ночью 3 февраля больше трех часов, отметил Терехов. Ведь так россияне пытались оставить город без тепла.
«В городе будут круглосуточно работать все 101 пункт Несокрушимости — там можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить свои гаджеты. При необходимости будем оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева», – отметил мэр.
Кроме того, в городе возможны проблемы в работе электротранспорта. Чтобы движение не остановилось – запускают автобусные маршруты.
«Мы держим ситуацию под контролем и сделаем все возможное. Харьков выстоит!!!», – добавил Терехов.
Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков. Утром стало известно об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела. В КП «Харьковский метрополитен» проинформировали: по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена будет временно выполняться по графику выходного дня – так интервалы движения поездов увеличились до 20 минут.
