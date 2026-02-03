Live

Выхода не было: в Харькове приняли «тяжелое решение» после обстрела – Терехов

Происшествия 07:36   03.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов написал, что после ночного обстрела «придется принимать тяжелые решения». Одно из них – слить теплоноситель в системе теплоснабжения почти тысячи домов. 

Именно они питались от наибольшей ТЕЦ, уточнил городской голова.

«Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака противника на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят», – объяснил городской голова.

Именно этого и добивался враг, обстреливая энергетическую инфраструктуру города ночью 3 февраля больше трех часов, отметил Терехов. Ведь так россияне пытались оставить город без тепла.

«В городе будут круглосуточно работать все 101 пункт Несокрушимости — там можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить свои гаджеты. При необходимости будем оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева», – отметил мэр.

Кроме того, в городе возможны проблемы в работе электротранспорта. Чтобы движение не остановилось – запускают автобусные маршруты.

«Мы держим ситуацию под контролем и сделаем все возможное. Харьков выстоит!!!», – добавил Терехов.

Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков. Утром стало известно об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела. В КП «Харьковский метрополитен» проинформировали: по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена будет временно выполняться по графику выходного дня – так интервалы движения поездов увеличились до 20 минут.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
