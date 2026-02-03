Live

Сегодня 3 февраля 2026: какой день в истории

03.02.2026
Оксана Горун
Сегодня 3 февраля 2026: какой день в истории

3 февраля 2025 года погиб в бою соучредитель харьковского подразделения «Гострі картузи» Антон Спицын. В 2021-м Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и телеканалов Медведчука. В 2009-м завершился международный суд «за остров Змеиный» между Украиной и Румынией. В 1966-м космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. В 1917-м США разорвали дипломатические отношения с Германией. В 1851-м физик Леон Фуко представил Парижской академии наук описание своего эксперимента с маятником. В 1830-м признали независимость Греции. В 1488-м европейская экспедиция впервые достигла Мыса Доброй Надежды на юге Африки.

Праздники и памятные даты 3 февраля

3 февраля – Всемирный день свободной любви и День кормления птиц.

Сегодня также: Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, День женщины-врача и Международный день золотистого ретривера.

3 февраля в истории

3 февраля 1488 года экспедиция португальских мореплавателей, возглавляемая Бартоломеу Диашем, достигла мыса Доброй Надежды. Подробнее.

3 февраля 1830 года подписали Лондонский протокол – первый международный документ, которым признавали независимость Греции от Османской империи.  Подробнее.

3 февраля 1851 года физик Леон Фуко представил Парижской академии наук письменное сообщение, в котором подробно описал эксперимент с маятником, впоследствии получившим имя своего изобретателя. Подробнее.

3 февраля 1861 года в Полтаве родился будущий генерал-хорунжий армии УНР Виталий Гудыма. Подробнее.

3 февраля 1917 года США разорвали дипломатические отношения с Германией. Подробнее.

3 февраля 1921 года в Польше (городе Тарнов) начала работу Рада Республики – временное правительство УНР в изгнании.

3 февраля 1966 года советская космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. Подробнее.

3 февраля 1979 года родился митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (в мире — Думенко Сергей Петрович). Подробнее.

3 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Турцией. Исполком Организации освобождения Палестины признал независимость Украины.

3 февраля 2009 года завершился процесс «Румыния против Украины» в Международном суде в Гааге. Подробнее.

3 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».

3 февраля 2025 года в бою погиб соучредитель харьковского подразделения «Гострі Картузи» Антон Спицын. Ему было 34 года. Посмертно Спицину президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины.

погиб соонователь "Гострі картузи"
Погибший Антон Спицын на фото. Автор фото: Александр Спицын

«Он жил героем и умер героем…. В бою получил ранения несовместимые с жизнью и навсегда ушел на небеса», – написал тогда об Антоне его брат и соучредитель «Гострих картузів» Александр Спицын.

Братья – уроженцы Харьковской области. Они ушли на фронт с первых дней полномасштабного вторжения. До этого у Антона Спицина был строительный бизнес. «Картузи» – подразделение БпЛА, входящее во 2-й отдельный отряд Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Воины подразделения принимали самое активное участие в отражении второй российской попытки наступать на Харьков весной 2024 года. В Telegram-канале «Картузов» почти каждый день публиковали видео уничтоженной техники оккупантов. Погиб Антон не на Харьковщине, а в Донецкой области – во время выполнения боевого задания в Волновахском районе.

Церковный праздник 3 февраля

3 февраля – послепразднество Сретения. Почитают память Праведных Симеона Богоприемца и пророчицы Анны. Подробнее.

Народные приметы

Если погода 3 февраля безоблачная, то осень будет ранней.

Хорошая погода в этот день — к погожей весне.

Холодный и сухой день предвещает жаркий август.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Нельзя оскорблять и игнорировать детей.

Нельзя надевать черные вещи.

Автор: Оксана Горун
