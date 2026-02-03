Сегодня 3 февраля 2026: какой день в истории

3 февраля 2025 года погиб в бою соучредитель харьковского подразделения «Гострі картузи» Антон Спицын. В 2021-м Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и телеканалов Медведчука. В 2009-м завершился международный суд «за остров Змеиный» между Украиной и Румынией. В 1966-м космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. В 1917-м США разорвали дипломатические отношения с Германией. В 1851-м физик Леон Фуко представил Парижской академии наук описание своего эксперимента с маятником. В 1830-м признали независимость Греции. В 1488-м европейская экспедиция впервые достигла Мыса Доброй Надежды на юге Африки.

Праздники и памятные даты 3 февраля

3 февраля – Всемирный день свободной любви и День кормления птиц.

Сегодня также: Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, День женщины-врача и Международный день золотистого ретривера.

3 февраля в истории

3 февраля 1488 года экспедиция португальских мореплавателей, возглавляемая Бартоломеу Диашем, достигла мыса Доброй Надежды. Подробнее.

3 февраля 1830 года подписали Лондонский протокол – первый международный документ, которым признавали независимость Греции от Османской империи. Подробнее.

3 февраля 1851 года физик Леон Фуко представил Парижской академии наук письменное сообщение, в котором подробно описал эксперимент с маятником, впоследствии получившим имя своего изобретателя. Подробнее.

3 февраля 1861 года в Полтаве родился будущий генерал-хорунжий армии УНР Виталий Гудыма. Подробнее.

3 февраля 1917 года США разорвали дипломатические отношения с Германией. Подробнее.

3 февраля 1921 года в Польше (городе Тарнов) начала работу Рада Республики – временное правительство УНР в изгнании.

3 февраля 1966 года советская космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. Подробнее.

3 февраля 1979 года родился митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (в мире — Думенко Сергей Петрович). Подробнее.

3 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Турцией. Исполком Организации освобождения Палестины признал независимость Украины.

3 февраля 2009 года завершился процесс «Румыния против Украины» в Международном суде в Гааге. Подробнее.

3 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».

3 февраля 2025 года в бою погиб соучредитель харьковского подразделения «Гострі Картузи» Антон Спицын. Ему было 34 года. Посмертно Спицину президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины.

«Он жил героем и умер героем…. В бою получил ранения несовместимые с жизнью и навсегда ушел на небеса», – написал тогда об Антоне его брат и соучредитель «Гострих картузів» Александр Спицын.

Братья – уроженцы Харьковской области. Они ушли на фронт с первых дней полномасштабного вторжения. До этого у Антона Спицина был строительный бизнес. «Картузи» – подразделение БпЛА, входящее во 2-й отдельный отряд Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Воины подразделения принимали самое активное участие в отражении второй российской попытки наступать на Харьков весной 2024 года. В Telegram-канале «Картузов» почти каждый день публиковали видео уничтоженной техники оккупантов. Погиб Антон не на Харьковщине, а в Донецкой области – во время выполнения боевого задания в Волновахском районе.

Церковный праздник 3 февраля

3 февраля – послепразднество Сретения. Почитают память Праведных Симеона Богоприемца и пророчицы Анны. Подробнее.

Народные приметы

Если погода 3 февраля безоблачная, то осень будет ранней.

Хорошая погода в этот день — к погожей весне.

Холодный и сухой день предвещает жаркий август.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Нельзя оскорблять и игнорировать детей.

Нельзя надевать черные вещи.