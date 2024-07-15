Пикап РФ с продуктами, пересекший госграницу под Харьковом, сожгли (видео)
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Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как дронами уничтожили российский пикап на Харьковщине.
«Только российский пикап пересек госграницу под Харьковом, как сразу был уничтожен маленькими злыми птичками. Поймали на завозе провизии, думаю оркам вода в такую жару будет излишней. Экипаж пикапа остался внутри», – отметили бойцы.
Видео: «Гострі картузи»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гострі картузи, дрон, пикап, рф, сожгли, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как дронами уничтожили российский пикап на Харьковщине.".