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Пикап РФ с продуктами, пересекший госграницу под Харьковом, сожгли (видео)

Общество 14:44   15.07.2024
Виктория Яковенко
Пикап РФ с продуктами, пересекший госграницу под Харьковом, сожгли (видео) скриншот

Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как дронами уничтожили российский пикап на Харьковщине.

«Только российский пикап пересек госграницу под Харьковом, как сразу был уничтожен маленькими злыми птичками. Поймали на завозе провизии, думаю оркам вода в такую ​​жару будет излишней. Экипаж пикапа остался внутри», – отметили бойцы.

Видео: «Гострі картузи»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как дронами уничтожили российский пикап на Харьковщине.".