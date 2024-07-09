Дроны с надписью «за Охматдет» уничтожили танк РФ вблизи Волчанска (видео)

На Волчанском направлении FPV-дроны пограничников поразили вражеский танк и позиции оккупантов.

«Так только на протяжении вчерашнего дня птички «Шквала» обездвижили вражеский танк. Кроме танка под горячую руку пограничников попали и несколько вражеских позиций, по которым отработали минометчики, а операторы FPV закрепили результативную работу несколькими «визитами» к вражеским укрытиям», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Ликвидированные вражеские целые пограничники посвятили мести за всех украинских детей, пострадавших в результате ракетного удара РФ по больнице «Охматдет» в Киеве. Бойцы подписали дроны «за Охматдет» и «за украинских детей».

Видео: ГПСУ