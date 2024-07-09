Дроны с надписью «за Охматдет» уничтожили танк РФ вблизи Волчанска (видео)
скриншот
На Волчанском направлении FPV-дроны пограничников поразили вражеский танк и позиции оккупантов.
«Так только на протяжении вчерашнего дня птички «Шквала» обездвижили вражеский танк. Кроме танка под горячую руку пограничников попали и несколько вражеских позиций, по которым отработали минометчики, а операторы FPV закрепили результативную работу несколькими «визитами» к вражеским укрытиям», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
Ликвидированные вражеские целые пограничники посвятили мести за всех украинских детей, пострадавших в результате ракетного удара РФ по больнице «Охматдет» в Киеве. Бойцы подписали дроны «за Охматдет» и «за украинских детей».
Видео: ГПСУ
Читайте также: ISW об ударе по Охматдету: это была российская Х-101, источники в РФ лгут
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, дрони, дроны, оккупант, охматдет, рф, танк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дроны с надписью «за Охматдет» уничтожили танк РФ вблизи Волчанска (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении FPV-дроны пограничников поразили вражеский танк и позиции оккупантов.".