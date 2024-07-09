Дрони з написом «за Охматдит» знищили танк РФ поблизу Вовчанська (відео)
На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників вразили ворожий танк і позиції окупантів.
«Так лише упродовж вчорашнього дня люті пташки «Шквалу» знерухомили ворожий танк, який зайнявся, протягнув ще кількасот метрів і, зрештою, поділився з українськими аеророзвідниками епічним відео детонації свого боєкомплекту. Окрім танка під гарячу руку прикордонників потрапили й декілька ворожих позицій, по яких відпрацювали мінометники, а оператори FPV закріпили результативну роботу кількома «візитами» до ворожих укриттів», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
Ліквідовані ворожі цілі прикордонники присвятили помсті за всіх українських дітей, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по лікарні «Охматдит» у Києві. Бійці підписали дрони «за Охматдит» та «за українських дітей».
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гпсу, дрони, оккупант, охматдет, рф, танк;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників вразили ворожий танк і позиції окупантів.".