Пікап РФ з продуктами, що перетнув держкордон під Харковом, спалили (відео)

Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, як дронами знищили російський пікап на Харківщині.

«Тільки російський пікап перетнув держкордон під Харковом, як одразу був знищений маленькими злими пташками. Спіймали на завозі провізії, гадаю оркам вода в таку спеку буде зайвою. Екіпаж пікапа залишився всередині», – зазначили бійці.

Відео: “Гострі картузи”