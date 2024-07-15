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Пікап РФ з продуктами, що перетнув держкордон під Харковом, спалили (відео)

Суспільство 14:44   15.07.2024
Вікторія Яковенко
Пікап РФ з продуктами, що перетнув держкордон під Харковом, спалили (відео) скриншот

Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, як дронами знищили російський пікап на Харківщині.

«Тільки російський пікап перетнув держкордон під Харковом, як одразу був знищений маленькими злими пташками. Спіймали на завозі провізії, гадаю оркам вода в таку спеку буде зайвою. Екіпаж пікапа залишився всередині», – зазначили бійці.

Відео: “Гострі картузи”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, як дронами знищили російський пікап на Харківщині.".