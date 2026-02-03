Сьогодні 3 лютого 2026: який день в історії

3 лютого 2025 року загинув у бою співзасновник харківського підрозділу “Гострі Картузи” Антон Спіцин. У 2021-му Зеленський ввів санкції проти нардепа Козака та телеканалів Медведчука. У 2009-му завершився міжнародний суд “за острів Зміїний” між Україною та Румунією. У 1966-му космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. У 1917-му США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. У 1851-му фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук опис свого експерименту з маятником. У 1830-му визнали незалежність Греції. У 1488-му європейська експедиція вперше досягла Мису Доброї Надії на півдні Африки.

Свята та пам’ятні дати 3 лютого

3 лютого – Всесвітній день вільного кохання та День годування птахів.

Сьогодні також: Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, День жінки-лікаря та Міжнародний день золотистого ретривера.

3 лютого в історії

3 лютого 1488 року експедиція португальських мореплавців, очолювана Бартоломеу Діашем, досягла мису Доброї Надії. Докладніше.

3 лютого 1830 року підписали Лондонський протокол – перший міжнародний документ, яким визнавали незалежність Греції від Османської імперії. Докладніше.

3 лютого 1851 року фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, в якому докладно описав експеримент із маятником, що згодом отримав ім’я свого винахідника. Докладніше.

3 лютого 1861 року в Полтаві народився майбутній генерал-хорунжий армії УНР Віталій Гудима. Докладніше.

3 лютого 1917 року США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною.Докладніше.

3 лютого 1921 року у Польщі (місті Тарнів) розпочала роботу Рада Республіки – тимчасовий уряд УНР у вигнанні.

3 лютого 1966 року радянська космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. Докладніше.

3 лютого 1979 року народився митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній (у світі – Думенко Сергій Петрович). Докладніше.

3 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Туреччиною. Виконком Організації визволення Палестини визнав незалежність України. 3 лютого 2009 року завершився процес “Румунія проти України” у Міжнародному суді в Гаазі. Докладніше. 3 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого щодо застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – “112 Україна”, “NewsOne”, “ZIK”.

3 лютого 2025 року в бою загинув співзасновник харківського підрозділу “Гострі Картузи” Антон Спіцин. Йому було 34 роки. Посмертно Спіцину президент Володимир Зеленський надав звання Герой України.

“Він жив героєм і помер героєм…. В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса”, – написав тоді про Антона його брат і співзасновник “Гострих картузів” Олександр Спіцин.

Брати – уродженці Харківської області. Вони пішли на фронт із перших днів повномасштабного вторгнення. До того в Антона Спіцина був будівельний бізнес. “Картузи” – підрозділ БпЛА, що входить до 2-го окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України. Воїни підрозділу брали найактивнішу участь у відбитті другої російської спроби наступати на Харків навесні 2024 року. У телеграм-каналі “Картузів” майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів. Загинув Антон не на Харківщині, а в Донецькій області – під час виконання бойового завдання у Волноваському районі.

Церковне свято 3 лютого

3 лютого – післясвято Стрітення Господнього. Вшановують пам’ять Праведних Симеона Богоприємця та пророчиці Анни. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода 3 лютого безхмарна, то осінь буде ранньою.

Гарна погода в цей день – до погожої весни.

Холодний і сухий день віщує жаркий серпень.

Що не можна робити 3 лютого

Не можна залишати малих дітей без нагляду.

Не можна ображати та ігнорувати дітей.

Не можна одягати чорні речі.