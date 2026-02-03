Сьогодні 3 лютого 2026: який день в історії
3 лютого 2025 року загинув у бою співзасновник харківського підрозділу “Гострі Картузи” Антон Спіцин. У 2021-му Зеленський ввів санкції проти нардепа Козака та телеканалів Медведчука. У 2009-му завершився міжнародний суд “за острів Зміїний” між Україною та Румунією. У 1966-му космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. У 1917-му США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. У 1851-му фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук опис свого експерименту з маятником. У 1830-му визнали незалежність Греції. У 1488-му європейська експедиція вперше досягла Мису Доброї Надії на півдні Африки.
Свята та пам’ятні дати 3 лютого
3 лютого – Всесвітній день вільного кохання та День годування птахів.
Сьогодні також: Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, День жінки-лікаря та Міжнародний день золотистого ретривера.
3 лютого в історії
3 лютого 1488 року експедиція португальських мореплавців, очолювана Бартоломеу Діашем, досягла мису Доброї Надії. Докладніше.
3 лютого 1830 року підписали Лондонський протокол – перший міжнародний документ, яким визнавали незалежність Греції від Османської імперії. Докладніше.
3 лютого 1851 року фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, в якому докладно описав експеримент із маятником, що згодом отримав ім’я свого винахідника. Докладніше.
3 лютого 1861 року в Полтаві народився майбутній генерал-хорунжий армії УНР Віталій Гудима. Докладніше.
3 лютого 1917 року США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною.Докладніше.
3 лютого 1921 року у Польщі (місті Тарнів) розпочала роботу Рада Республіки – тимчасовий уряд УНР у вигнанні.
3 лютого 1966 року радянська космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. Докладніше.
3 лютого 1979 року народився митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній (у світі – Думенко Сергій Петрович). Докладніше.
3 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Туреччиною. Виконком Організації визволення Палестини визнав незалежність України.
3 лютого 2009 року завершився процес “Румунія проти України” у Міжнародному суді в Гаазі. Докладніше.
3 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого щодо застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – “112 Україна”, “NewsOne”, “ZIK”.
3 лютого 2025 року в бою загинув співзасновник харківського підрозділу “Гострі Картузи” Антон Спіцин. Йому було 34 роки. Посмертно Спіцину президент Володимир Зеленський надав звання Герой України.
“Він жив героєм і помер героєм…. В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса”, – написав тоді про Антона його брат і співзасновник “Гострих картузів” Олександр Спіцин.
Брати – уродженці Харківської області. Вони пішли на фронт із перших днів повномасштабного вторгнення. До того в Антона Спіцина був будівельний бізнес. “Картузи” – підрозділ БпЛА, що входить до 2-го окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України. Воїни підрозділу брали найактивнішу участь у відбитті другої російської спроби наступати на Харків навесні 2024 року. У телеграм-каналі “Картузів” майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів. Загинув Антон не на Харківщині, а в Донецькій області – під час виконання бойового завдання у Волноваському районі.
Церковне свято 3 лютого
3 лютого – післясвято Стрітення Господнього. Вшановують пам’ять Праведних Симеона Богоприємця та пророчиці Анни. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо погода 3 лютого безхмарна, то осінь буде ранньою.
Гарна погода в цей день – до погожої весни.
Холодний і сухий день віщує жаркий серпень.
Що не можна робити 3 лютого
Не можна залишати малих дітей без нагляду.
Не можна ображати та ігнорувати дітей.
Не можна одягати чорні речі.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: гострі картузи, загиб, исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 3 лютого 2026: який день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 06:00;