Сьогодні 3 лютого 2026: який день в історії

Календар 06:00   03.02.2026
Оксана Горун
3 лютого 2025 року загинув у бою співзасновник харківського підрозділу “Гострі Картузи” Антон Спіцин. У 2021-му Зеленський ввів санкції проти нардепа Козака та телеканалів Медведчука. У 2009-му завершився міжнародний суд “за острів Зміїний” між Україною та Румунією. У 1966-му космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. У 1917-му США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. У 1851-му фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук опис свого експерименту з маятником. У 1830-му визнали незалежність Греції. У 1488-му європейська експедиція вперше досягла Мису Доброї Надії на півдні Африки.

Свята та пам’ятні дати 3 лютого

3 лютого –  Всесвітній день вільного кохання та День годування птахів.

Сьогодні також:  Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, День жінки-лікаря та Міжнародний день золотистого ретривера.

3 лютого в історії

3 лютого 1488 року експедиція португальських мореплавців, очолювана Бартоломеу Діашем, досягла мису Доброї Надії. Докладніше.

3 лютого 1830 року підписали Лондонський протокол – перший міжнародний документ, яким визнавали незалежність Греції від Османської імперії.  Докладніше.

3 лютого 1851 року фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, в якому докладно описав експеримент із маятником, що згодом отримав ім’я свого винахідника. Докладніше.

3 лютого 1861 року в Полтаві народився майбутній генерал-хорунжий армії УНР Віталій Гудима. Докладніше.

3 лютого 1917 року США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною.Докладніше.

3 лютого 1921 року у Польщі (місті Тарнів) розпочала роботу Рада Республіки – тимчасовий уряд УНР у вигнанні.

3 лютого 1966 року радянська космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. Докладніше.

3 лютого 1979 року народився митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній (у світі – Думенко Сергій Петрович). Докладніше.

3 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Туреччиною. Виконком Організації визволення Палестини визнав незалежність України.

3 лютого 2009 року завершився процес “Румунія проти України” у Міжнародному суді в Гаазі. Докладніше.

3 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого щодо застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – “112 Україна”, “NewsOne”, “ZIK”.

3 лютого 2025 року в бою загинув співзасновник харківського підрозділу “Гострі Картузи” Антон Спіцин. Йому було 34 роки. Посмертно Спіцину президент Володимир Зеленський надав звання Герой України.

загинув співзасновник "Гострі картузі"
Загиблий Антон Спіцин на фото. Автор фото: Олександр Спіцин

“Він жив героєм і помер героєм…. В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса”, – написав тоді про Антона його брат і співзасновник “Гострих картузів” Олександр Спіцин.

Брати – уродженці Харківської області. Вони пішли на фронт із перших днів повномасштабного вторгнення. До того в Антона Спіцина був будівельний бізнес. “Картузи” – підрозділ БпЛА, що входить до  2-го окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України. Воїни підрозділу брали найактивнішу участь у відбитті другої російської спроби наступати на Харків навесні 2024 року. У телеграм-каналі “Картузів” майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів. Загинув Антон не на Харківщині, а в Донецькій області –  під час виконання бойового завдання у Волноваському районі.

Церковне свято 3 лютого

3 лютого – післясвято Стрітення Господнього. Вшановують пам’ять Праведних Симеона Богоприємця та пророчиці Анни. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода 3 лютого безхмарна, то осінь буде ранньою.

Гарна погода в цей день – до погожої весни.

Холодний і сухий день віщує жаркий серпень.

Що не можна робити 3 лютого

Не можна залишати малих дітей без нагляду.

Не можна ображати та ігнорувати дітей.

Не можна одягати чорні речі.

Автор: Оксана Горун
