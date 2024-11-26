Гострі картузи з підписом Кілліана Мерфі отримали харківські бійці (фото)
Харківський підрозділ “Гострі картузи” отримав кілька десятків британських головних уборів від кінематографіста та сценариста однойменного серіалу Стівена Найта та з підписом відомого актора Кілліана Мерфі.
Доброволець і волонтер Артем Фісун, який вже більше як рік підтримує “Гострі картузи”, розповів МГ “Об’єктив” передісторію цієї події.
“Коли росіяни до Вовчанська зайшли та майже до Липців дісталися. Ми ж брали активну участь у бойових діях і зривали їхні штурми, знищуючи штурмові загони росіян”, – згадує Фісун.
Саме на той момент журналісти британського телеканалу Бі-Бі-Сі знімали сюжет про загін військових, які називають себе “Гострі картузи” на честь відомого телесеріалу. Військові запросили медійників повечеряти, і тоді ж підписали два власних картузи для виконавця ролі Томаса Шелбі – оскароносного ірландського актора Кілліана Мерфі. Подарунок із передової під Харковом незабаром дістався Великої Британії.
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Згодом українські військові дізналися, що Кілліан Мерфі отримав картузи: один він залишив собі, а другий із власним підписом повернув харківським військовим.
“Ми отримали листа Бі-Бі-Сі, що це саме його підпис, вони нас у цьому запевнили”, – розповів МГ “Об’єктив” командир підрозділу Антон.
Після цього на українських військових вийшов британський кінематографіст та сценарист серіалу “Гострі картузи” Стівен Найт. З його легкої руки до Харкова відправили близько 30 справжніх картузів від офіційного дизайнера одягу серіалу “Garrison Tailors”.
“Звичайно, це було несподівано, приємно, несподівано. Це підняття морального, бойового духу”, – стримано каже командир підрозділу Антон.
Те, наскільки бійці були задоволені подарунком, добре видно на фотографіях, де військові із задоволенням позують у гострих британських картузах.
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- Категорії: Культура, Світ, Суспільство, Харків; Теги: Британия, гострі картузи, подарок, сериал;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 19:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський підрозділ “Гострі картузи” отримав кілька десятків британських головних уборів від сценариста однойменного серіалу Стівена Найта та з підписом Кілліана Мерфі".