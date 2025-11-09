Сьогодні 9 листопада 2025: яке свято та день в історії

9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва та День виноградарів, виноробів і садівників. У цей день 1683 року народився Георг II – король Великої Британії. У 1799-му до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт. У 1906-му розпочався перший в історії закордонний візит президента США. У 1938-му в ніч з 9 на 10 листопада в Німеччині відбувся масовий єврейський погром – “Кришталева ніч”. У 1976-му створили Українську Гельсінську групу. У 1989-му почалося “падіння” Берлінської стіни. У 2022-му росіяни ухвалили “непросте рішення” – тікати з Херсона.

Свята та пам’ятні дати 9 листопада

9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва та День виноградарів, виноробів і садівників (відзначають у другу неділю листопада).

У світі – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму.

Друга неділя листопада – це Сирітська неділя. Вона присвячена підвищенню обізнаності про проблеми, з якими стикаються діти-сироти.

Також сьогодні: Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день лізингу; Європейський день винного туризму та Міжнародний день скоромовок (обидва припадають на другу неділю листопада).

9 листопада в історії

9 листопада 1683 року народився Георг II – король Великої Британії. Саме він запровадив традицію святкувати день народження британського монарха не в справжню дату, а за хорошої погоди – влітку. Вона існує у країні досі.

“День народження Георга II, 9 листопада, припадав на холодну та непередбачувану пору року. Оскільки листопадовий день народження був занадто холодним для святкового параду, а також щоб його піддані могли взяти участь у святкуваннях і урочистостях просто неба, в 1748 році король Георг II пов’язав святкування свого дня народження зі щорічним літнім військовим парадом “Trooping the Colour”, – пише проєкт “HistoryHit”. – Так народилася концепція “офіційного” дня народження. Фактичний день народження монарха продовжували відзначати – приватними сімейними святами та релігійними церемоніями. Однак публічне видовище з грандіозними парадами, публічними святкуваннями та церемоніальними заходами було перенесено”.

Георг II був другим представником Ганноверської династії на британському престолі. До влади на островах аристократів з континенту закликали внаслідок низки революційних подій та якобітських повстань. Ганноверська династія змінила на престолі Стюартів після смерті королеви Анни Стюарт. Ключовою причиною, яка призвела до необхідності “викликати” на британський престол іноземців, стала остаточна перемога протестантів (англіканців) у боротьбі за владу з католиками в країні. Саме через “невідповідну” релігію закріпити за собою престол не зміг останній король з династії Стюарт – католик Яків II. Він правив три роки та був повалений “Славною революцією”. Його син Яків, який міг би стати Яковом III, двічі намагався відбити корону, але не зміг. Надалі країною правила старша дочка Якова II Марія зі своїм чоловіком Вільгельмом Оранським. Вони обоє були протестантами, ця пара не мала дітей. Після смерті Марії Вільгельм правив сам, маючи лише одну пряму спадкоємицю – молодшу сестру своєї дружини Анну. Вона також не мала дітей, хоча 17 разів вагітніла – всі діти помирали або при народженні, або в ранньому дитинстві.

Тому Вільгельм Оранський ще за життя постарався розв’язати питання подальшого наслідування, щоб унеможливити прихід до влади претендентів-католиків. Результатом цієї його діяльності став “Акт про престолонаступництво”, затверджений парламентом Англії у 1701 році. Документ ухвалював, що монархом в Англії може бути тільки особа, яка перебуває в євхаристійному спілкуванні з Англіканською церквою. Відповідно успадкувати престол не могли католики, ті, хто одружений з католиками, і навіть їхні нащадки – незалежно від віросповідання. Саме таким чином за наявності набагато “більш британських” претендентів на престол, врешті-решт після смерті Анни титул короля успадкував дуже далекий її родич – син двоюрідної тітки Софії Ганноверської курфюрст Георг I. Його сином і був Георг II, народжений 9 листопада. Принц Георг, як і його батько, значну частину життя провів не на Британських островах, а в рідному Ганновері. Він прибув до Великої Британії разом із Георгом I у 1714 році й одразу отримав титул принца Уельського. Він досить швидко набув популярності в англійців. Поки батько-король розривався між престолами в Ганновері та Лондоні, принц Георг більшу частину часу проводив в Англії, вихваляв цю країну, та дійсно полюбив її. Популярність сина поступово викликала ревнощі Георга I, між ними виник значний конфлікт. І принца з дружиною вигнали з королівського палацу, він перейшов до батька в опозицію, якийсь час навіть не мав можливості бачити своїх дітей. Але врешті-решт зійшов на престол після смерті Георга I. Надалі й Георг II, і його спадкоємець також зіткнулися з проблемами у відносинах з англійцями та між собою через необхідність ділити своє життя між Лондоном і Ганновером. З усіма перипетіями та складнощами Георг II дожив майже до 77 років.

9 листопада 1799 року стався переворот у Французькій республіці, який став кінцем цієї республіки та початком імперії на чолі з генералом Наполеоном Бонапартом. Докладніше.

9 листопада 1906 року розпочався перший історії закордонний візит президента США. Першим чинним президентом, який відвідав іншу країну, став Теодор Рузвельт. Докладніше.

9 листопада 1938 року в Німеччині розпочався масовий єврейський погром, відомий як “Кришталева ніч” або “Ніч розбитих вітрин”. Докладніше.

9 листопада 1951 року домовилися вважати “днем народження” Книги рекордів Гіннеса. Докладніше.

9 листопада 1976 року відомий поет та прозаїк Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінської групи. Докладніше.

9 листопада 1989 року почалося “падіння” Берлінського муру. Докладніше.

9 листопада 1995 року Україну прийняли до Ради Європи. Цього дня відбулася урочиста церемонія вступу України до РЄ, у якій взяла участь делегація на чолі із прем’єр-міністром України.

9 листопада 2022 року російський “генерал Армагеддон” Суровікін оголосив про “непросте рішення” – виведення окупаційних військ з Херсона та з правого берега Дніпра в цілому.

Відео: росЗМІ

Церковне свято 9 листопада

9 листопада вшановують ікону Божої Матері “Скоропослушниця”. Це також день пам’яті преподобної Матрони. Докладніше.

Народні прикмети

Ранковий туман віщує швидке потепління.

Якщо на деревах іній – до швидких заморозків.

Якщо вранці чути спів птахів, погода буде гарною.

Що не можна робити 9 листопада

Не можна робити стрижку, манікюр і педикюр.

Не можна давати обіцянки, якщо не переконані, що зможете їх виконати.

Не можна брати гроші в борг та оформляти кредити.