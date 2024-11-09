Сьогодні 9 листопада: яке свято та день в історії

9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва. У 2022-му 9 листопада росіяни ухвалили “непросте рішення” – тікати з Херсона. У 1989-му почалося “падіння” Берлінської стіни. У 1976-му створили Українську Гельсінську групу. У 1938-му в ніч з 9 на 10 листопада в Німеччині відбувся масовий єврейський погром – “Кришталева ніч”. У 1906-му розпочався перший в історії закордонний візит президента США. У 1799-му до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт.

Свята та пам’ятні дати 9 листопада

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

У світі – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму.

Також сьогодні: Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день лізингу, День народження неонової реклами, День Книги рекордів Гіннесса.

9 листопада в історії

9 листопада 1799 року стався переворот у Французькій республіці, який став кінцем цієї республіки та початком імперії на чолі з генералом Наполеоном Бонапартом. Докладніше.

9 листопада 1906 року розпочався перший історії закордонний візит президента США. Першим чинним президентом, який відвідав іншу країну, став Теодор Рузвельт. Він побував у Панамі, де 14 – 17 листопада перевіряв будівництво Панамського каналу.

США президент залишив 9 листопада, а повернувся 26-го, повідомляє Office of the historian. Слід зазначити, що цим Тедді Рузвельт започаткував певну традицію. Слідом за ним ще два президенти під час єдиного закордонного візиту за час правління відвідували саме Панаму – Вільям Тафт (1909 року) та Уоррен Гардінг (1920 року, ще до офіційного вступу на посаду). Тафт, правда, мав ще один формальний міжнародний візит – у жовтні 1909 року він перетнув кордон з Мексикою під час зустрічі з президентом Порфіріо Діасом. Вони зустрічалися на кордоні Техасу та мексиканського штату Чіуауа (у містах Ель-Пасо (Техас) та Сьюдад-Хуарес (Чіуауа), які практично “перетікають” одне в інше).

Першим президентом США, який під час виконання обов’язків, відплив за океан – до Європи – став Вудро Вільсон. Він здійснив найтривалішу та найвідомішу закордонну поїздку у 1918-1919 роках – до Франції, для участі в Паризькій мирній конференції. Тоді президент залишив свою країну на сім місяців (коротко завітавши до США на тиждень у лютому 1919-го).

9 листопада 1938 року в Німеччині розпочався масовий єврейський погром, відомий як “Кришталева ніч” або “Ніч розбитих вітрин”. Докладніше.

9 листопада 1951 року домовилися вважати “днем народження” Книги рекордів Гіннеса. Докладніше.

9 листопада 1976 року відомий поет та прозаїк Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінської групи. Докладніше.

9 листопада 1989 року почалося “падіння” Берлінського муру. Докладніше.

9 листопада 1995 року Україну прийняли до Ради Європи. Цього дня відбулася урочиста церемонія вступу України до РЄ, у якій взяла участь делегація на чолі із прем’єр-міністром України.

9 листопада 1995 року Україну прийняли до Ради Європи. Цього дня відбулася урочиста церемонія вступу України до РЄ, у якій взяла участь делегація на чолі із прем’єр-міністром України.

9 листопада 2022 року російський “генерал Армагеддон” Суровікін оголосив про “непросте рішення” – виведення окупаційних військ з Херсона та з правого берега Дніпра в цілому.

Церковне свято 9 листопада

9 листопада вшановують ікону Божої Матері «Скоропослушниця». Це також день пам’яті преподобної Матрони. Вона жила в Малій Азії в V столітті. Була дружиною заможного чоловіка на ім’я Дометіан, мала дочку Феодотію. З родиною 25-річна Матрона переїхала до Константинополя, де часто відвідувала храми та молилася. У храмі познайомилася з благочестивими старицями й почала наслідувати їх приклад, упокорюючи своє тіло стриманістю та постом, за що зазнавала нападок з боку чоловіка. Нарешті Матрона вирішила залишити сім’ю та, видавши себе за чоловіка, піти до монастиря, де Дометіан не зміг би її знайти. Дочку Матрона віддала на виховання одній зі стариць. У монастирі жінка видала себе за євнуха Вавилу, і її прийняли до братії. Вона перебувала в постійному мовчанні та багатьох працях. Однак приховати той факт, що вона – жінка Матроні не вдалося. Ігумену монастиря, де знаходилася Матрона, і ігумену сусіднього монастиря наснилися однакові сни-одкровення про те, що чернець Вавила – жінка. Її допитували, навіщо вона проникла в монастир (чи не для розбещення ченців). Матрона ж зі сльозами розповіла про своє життя та переслідування чоловіка. Переконавшись, що її наміри були чистими, ігумен благословив Матрону та відправив до жіночого монастиря в місті Емес. Там вона прожила багато років, а коли померла ігуменя, черниці обрали Матрону настоятелькою. Слава про чесноти та дар зцілення Матрони розлетілася далеко за стіни монастиря. Почув про це і її чоловік і прийшов до монастиря, щоб побачити дружину. Однак Матрона втекла – й оселилася в покинутому язичницькому храмі. Поступово біля житла преподобної стали селитися жінки та дівчата, і незабаром утворився новий монастир. Але й там Матрона не залишилася – за велінням Бога, явленим у видінні, вона вирушила до Константинополя, де дізналася, що чоловік її помер. У Константинополі Матрона заснувала жіночий монастир, куди переїхали й сестри із заснованої нею Беритської обителі. Померла Матрона у віці ста років.

Народні прикмети

Ранковий туман віщує швидке потепління.

Якщо на деревах іній – до швидких заморозків.

Якщо вранці чути спів птахів, погода буде гарною.

Що не можна робити 9 листопада

Не можна робити стрижку, манікюр і педикюр.

Не можна давати обіцянки, якщо не переконані, що зможете їх виконати.

Не можна брати гроші в борг та оформляти кредити.