Сегодня 9 ноября: какой праздник и день в истории

9 ноября в Украине – День работников культуры и мастеров народного искусства. В 2022-м 9 ноября россияне приняли «непростое решение» — бежать из Херсона. В 1989-м началось «падение» Берлинской стены. В 1976-м создали Украинскую Хельсинкскую группу. В 1938-м в ночь с 9 на 10 ноября в Германии произошел массовый еврейский погром – “Хрустальная ночь”. В 1906-м начался первый в истории зарубежный визит президента США. В 1799-м к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт.

Праздники и памятные даты 9 ноября

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

В мире – Международный день против фашизма и антисемитизма.

Также сегодня: Всемирный день усыновления, Всемирный день лизинга, День рождения неоновой рекламы, День Книги рекордов Гиннесса.

9 ноября в истории

9 ноября 1799 года произошел переворот во Французской республике, который стал концом этой самой республики и началом империи во главе с генералом Наполеоном Бонапартом. Подробнее.

9 ноября 1906 года начался первый в истории зарубежный визит президента США. Первым действующим президентом, посетившим другую страну, стал Теодор Рузвельт. Он побывал в Панаме, где 14 – 17 ноября инспектировал строительство Панамского канала.

США президент покинул 9 ноября, а вернулся 26-го, сообщает «Office of the historian». Следует отметить, что тем самым Тедди Рузвельт положил начало определенной традиции. Вслед за ним еще два президента во время единственного зарубежного визита за время правления посещали именно Панаму – Уильям Тафт (в 1909 году) и Уоррен Гардинг (в 1920 году, еще до официального вступления в должность). У Тафта, правда, был еще один формальный международный визит — в октябре 1909 года он пересек границу с Мексикой во время встречи с президентом Порфирио Диасом. Они встречались на границе Техаса и мексиканского штата Чиуауа (в городах Эль-Пасо (Техас) и Сьюдад-Хуарес (Чиуауа), которые практически «перетекают» один в другой).

Первым президентом США, который при исполнении обязанностей, отплыл за океан – в Европу – стал Вудро Вильсон. Он совершил самую длительную и известную зарубежную поездку в 1918-1919 годах — во Францию, для участия в Парижской мирной конференции. Тогда президент покинул свою страну на семь месяцев (кратко посетив США на неделю в феврале 1919-го).

9 ноября 1938 года в Германии начался массовый еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Подробнее.

9 ноября 1951 года договорились считать «днем рождения» Книги рекордов Гиннесса. Подробнее.

9 ноября 1976 года известный поэт и прозаик Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинской группы. Подробнее.

9 ноября 1989 года началось «падение» Берлинской стены. Подробнее.

9 ноября 1995 года Украину приняли в Совет Европы. В этот день прошла торжественная церемония вступления Украины в СЕ, в которой приняла участие делегация во главе с премьер-министром Украины.

9 ноября 2022 года российский «генерал Армагеддон» Суровикин объявил о «непростом решении» — выводе оккупационных войск из Херсона и с правого берега Днепра в целом.

Церковный праздник 9 ноября

9 ноября чтят икону Божьей Матери «Скоропослушница». Это также день памяти преподобной Матроны. Она жила в Малой Азии в V веке. Была женой зажиточного мужчины по имени Дометиан, имела дочь Феодотию. С семьей 25-летняя Матрона переехала в Константинополь, где часто посещала храмы и молилась. В храме познакомилась с благочестивыми старицами и начала следовать их примеру, смиряя свое тело сдержанностью и постом, за что подвергалась нападкам мужа. Наконец Матрона решила оставить семью и, выдав себя за мужчину, уйти в монастырь, чтобы Дометиан не смог ее найти. Дочь Матрона отдала на воспитание одной из стариц. В монастыре женщина выдала себя за евнуха Вавилу. Но вскоре то, что она мужчина, выяснилось. Игумену монастыря, где находилась Матрона, и игумену соседнего монастыря приснились одинаковые сны-откровения о том, что монах Вавила – женщина. Ее допрашивали, зачем она проникла в монастырь. Матрона со слезами рассказала о своей жизни и преследованиях мужа. Убедившись, что ее намерения были чисты, игумен благословил Матрону и отправил в женский монастырь в городе Эмес. Там она прожила много лет, а когда умерла настоятельница, монахини избрали Матрону на эту должность. Слава о добродетелях и даре исцеления Матроны разлетелась далеко за стены монастыря. Услышал об этом и ее муж. Он пришел в монастырь, чтобы увидеть жену. Однако Матрона сбежала и поселилась в заброшенном языческом храме. Постепенно у жилища преподобной стали селиться женщины, и вскоре образовался новый монастырь. Но и там Матрона не осталась – по велению Бога она отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер. В Константинополе Матрона основала женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею обители. Умерла Матрона в сто лет.

Народные приметы

Утренний туман предвещает быстрое потепление.

Если на деревьях иней – к быстрым заморозкам.

Если утром слышно пение птиц, погода будет хорошей.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя делать стрижку, маникюр и педикюр.

Нельзя давать обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.

Нельзя брать деньги взаймы и оформлять кредиты.