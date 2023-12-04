Сегодня 4 декабря: какой праздник и день в истории

4 декабря 1918 года президент США Вудро Вильсон впервые в истории страны отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. В 1939-м в СССР вышел указ о разграничении областей между УССР и БССР, из-за которого Украина потеряла Берестейщину. В 1987-м после аварии на ЧАЭС возобновили работу 3-го энергоблока.

Праздники и памятные даты 4 декабря

4 декабря в Украине стартует Всеукраинская неделя права.

В мире: Всемирный день охраны дикой природы, День Уолта Диснея, День списка Санта Клауса, День печенья, День чрезвычайных знаков отличия трудового коллектива, Международный день банков и Международный день гепарда.

4 декабря в истории

4 декабря 1918 года президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу, чтобы принять участие в Версальской мирной конференции.

В истории США это был первый случай, когда действующий глава государства уехал за пределы страны. Участие в мирной конференции, завершившей Первую мировую войну, было чрезвычайно важным для Вильсона, ведь он на протяжении всей войны пытался выступить посредником между европейскими государствами и разработал собственную концепцию послевоенного мира («Четырнадцать пунктов»). Также Вудро Вильсон стал «отцом» Лиги Наций (в которую США в итоге не вступили, ведь Конгресс не ратифицировал Версальский мирный договор). Конгрессу свое решение покинуть страну Вильсон объяснил «долгом» перед американскими солдатами, погибшими на войне в Европе. Провожать президента на набережной Нью-Йорка собралась большая толпа. Глава США взошел на борт лайнера «Джордж Вашингтон». Госсекретарь США Роберт Лансинг выпустил с борта судна почтовых голубей, которые несли его родственникам письма о перспективах «скорого мира». Вместе с Вильсоном в Европу уплыли послы Франции и Италии в США. В Париже Вильсон пробыл до июня 1919 года.

4 декабря 1939 года президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между Украинской и Белорусской ССР. В Украине создали Львовскую, Дрогобычскую, Станиславскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области. Но при этом страна потеряла Берестейщину.

Этот край входил в состав Киевской Руси, а после – Волынского княжества. По Берестейскому миру, заключенному 9 февраля 1918 года, Берестейщина вошла в состав Украинской народной республики. Следует отметить, что Беларусь не претендовала на эти территории – в том числе, во время переговоров о разграничении между УНР и БНР в 1918 году. Во время советско-польской войны Берестейскую область захватили поляки, им она и отошла вместе с Западной Украиной по условиям Рижского мира 18 марта 1921 года. А когда советские и немецкие войска вторглись в Польшу в 1939-м, по пакту Молотова — Риббентропа эти земли вошли в состав СССР. В Союзе границу между БССР и УССР проложили не по этнической границе, а по административной границе между Волынским и Полесским воеводствами времен Польши. Местные жители выходили на акции протеста и собирали подписи за включение территории в состав Украины. Делегация Полесья пыталась добиться, чтобы ее выслушали сначала во Львове — на Народном собрании Западной Украины, а затем — в Москве. Но ничего не добилась. С присоединением края к БССР там приступили к деукраинизации – всем жителям региона в паспортах писали национальность «белорус», украинские школы, отделы всех национальных организаций (в том числе «Просвіт») закрыли. В образование начали внедрять русский язык. Такая же политика продолжилась и по возвращении советской власти на эти территории в 1944 году. К ней добавилась политика переселения народов – Берестейскую область начали заселять приезжими из России и Восточной Беларуси, часть украинского населения выселили в Казахстан.

4 декабря 1987 года в эксплуатацию после аварии на ЧАЭС ввели 3-й энергоблок.

Он был технически связан и находился рядом с 4-м блоком, на котором произошла авария в 1986 году. Поэтому, в отличие от первых двух блоков ЧАЭС, которые были в работоспособном состоянии после аварии, 3-й нуждался не только в дезактивации, но и в восстановительных работах. Его остановили спустя полтора часа после аварии. Сильнее всего на 3-м блоке был загрязнен машинный зал – его загрязнение происходило с разрушенной крыши четвертого энергоблока. Помимо дезактивации здесь демонтировали наиболее загрязненное оборудование, а также трубопроводы, вентиляционные короба, кабельные трассы. Защитно-распределительную стену между 3-м и 4-м энергоблоками бетонировали и облицовывали свинцом для уменьшения радиационного фона. Строили дополнительные защитные стенки на других участках блока. В начале 1988 года, после создания защитных барьеров, персонал Чернобыльской АЭС начали переводить на безвахтенный метод работы. Так завершился первый этап ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Целью второго этапа стала постепенная подготовка к выводу Чернобыльской АЭС из эксплуатации. Окончательно 3-й блок ЧАЭС прекратил производство электроэнергии 15 декабря 2000 года: в 13:17 по приказу Президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор энергоблока №3 остановили навсегда.

4 декабря 1991 года независимость Украины признали Литва и Латвия.

Церковный праздник 4 декабря

4 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. Святая великомученица Варвара жила во времена императора Максимиана и пострадала из-за его гонений. Отец Варвары был богачом и входил в знать своего города – Илиополя. Мать девочки рано умерла, и отец Диоскор воспитывал ее сам. Видя, какой красавицей растет дочь, он решил скрыть ее от посторонних глаз. А для этого выстроил башню, где находилась сама Варвара и ее языческие учителя. Находясь в башне и наблюдая за окружающим миром, Варвара задумалась, что такую красоту не могли сотворить бездушные идолы, которым поклоняются ее отец и учителя. Она захотела познать истинного Бога и решила посвятить этому жизнь и провести ее в целомудрии. Тем временем слава о красоте Варвары ширилась, и многие добивались ее руки. Но девушка твердо отказывалась от брака. Отец решил, что на нрав дочери так повлияла замкнутая жизнь, и позволил Варваре выходить в город. Там она нашла проповедниц христианства и впоследствии приняла крещение. Однажды в своей вере дочь призналась отцу. Диоскор разозлился настолько, что обнажил меч и хотел убить дочь. Варвара бросилась убегать, а отец преследовал ее. Путь им преградила расступившаяся гора, которая скрыла святую в ущелье. Девушка скрылась в пещере на другом склоне горы, но пастухи указали ее тайник отцу. Диоскор нашел дочь, жестоко ее избил, а затем заключил в тюрьму и долго морил голодом. А потом сдал родную дочь правителю города Мартиану. Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Ночью в тюрьму к святой деве явился сам Христос и исцелил ее раны. Тогда святую подвергли новым, еще более жестоким пыткам. Среди толпы, стоявшей у места, где пытали мученицу, была жительница Илиополя христианка Юлиания. Она исполнилась сострадания к девушке и тоже пожелала пострадать за Христа. Юлиания стала громко винить мучителей Варвары. Женщину схватили. Святых мучениц пытали уже вдвоем. Однако они не предали свою веру. Тогда их обезглавили. Причем свою дочь казнил сам Диоскор. Возмездие было быстрым – отца-убийцу и правителя города Мартиана сожгла молния. Мощи великомученицы Варвары находятся во Владимирском соборе в Киеве, куда их привезла из Константинополя в начале второго тысячелетия княжна Варвара, вышедшая замуж за киевского князя Михаила Изяславича.

Народные приметы

Если в этот день мороз, то зима будет мягкой.

Если сильный мороз и ветер, то наступят затяжные холода, а следующее лето будет засушливым.

Если выпало много снега, вся зима будет снежной.

Что нельзя делать 4 декабря

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя бить и обзывать ребенка.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.