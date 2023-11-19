Сегодня 19 ноября: какой праздник и день в истории

19 ноября в Украине – День работников сельского хозяйства, гидрометеорологической службы и стеклопроизводителей. В 1919 году сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. В 1921-м создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. В 1997-м в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Праздники и памятные даты 19 ноября

19 ноября в Украине: День работников гидрометеорологической службы, День работников сельского хозяйства и День стеклопроизводителя.

В мире: Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, Всемирный день мужчин, Всемирный день предотвращения насилия над детьми, Всемирный день туалета, День женского предпринимательства, Международный день цельного зерна.

19 ноября в истории

19 ноября 1919 года Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора.

Это стало результатом длительного противостояния президента-демократа Вудро Вильсона и лидера республиканцев в Сенате Генри Кебота Лоджа. Кроме сугубо политических мотивов в их отношениях было много личного – настолько много, что в дальнейшем вдова Вильсона будет лично просить Лоджа не приходить на похороны экс-президента США.

В 1919-м обстоятельства складывались следующим образом. 28 июня государства-победители во Второй мировой войне подписали мирный договор в Версале с Германией. Сейчас его условия оценивают как слишком жестокие по отношению к Германии. Победители «перегнули палку», и в результате во многом на отрицании условий Версальского договора к власти в Германии пришли нацисты. Среди подписантов договора были и Соединенные Штаты Америки. А среди условий, которые разрабатывали полгода на Парижской мирной конференции, было создание Лиги Наций. Международная организация должна была гарантировать мир и безопасность для стран-участниц. Но ее устав прописали так, что политический истеблишмент в США отказался принять его. Главным противником такого принципа существования Лиги Наций и, соответственно, Версальского договора стал сенатор-республиканец от штата Массачусетс Генри Кебот Лодж.

Он был давним политическим противником президента США Вудро Вильсона. Лодж с самого начала Первой мировой войны был последовательным сторонником участия в ней США. А потом требовал безоговорочной капитуляции Германии, пока Вильсон искал «мира без победы». После очередных выборов в 1918 году в Сенате США большинство перешло к республиканцам, а Лодж фактически стал лидером этого большинства. В 1919-м он начал кампанию против Версальского договора. При этом Лодж не отвергал его полностью, но настаивал на внесении поправок в части, касавшейся устава Лиги наций. Политика особо не устраивала статья Х, требовавшая от всех стран-участниц отражать агрессию любого рода, если это будет предписано Лигой. Лодж считал это ослаблением государственного суверенитета США. Из-за споров вокруг договора Сенат разделился на ряд фракций, а необходимые для ратификации документа две трети голосов никак не собирались. При этом президент не хотел идти на компромиссы. Вильсон публично осудил Лоджа и приступил к агитации за договор. Возможно, он бы добился успеха, но 25 сентября 1919 года серьезно заболел, а 2 октября перенес тяжелый инсульт.

Последствия болезни сильно изменили президента, считают исследователи, он стал совершенно недоговороспособным. Он категорически отказывался учесть 14 замечаний республиканцев, которые те сформулировали относительно Версальского мирного договора. В результате 19 ноября 1919 года Сенат США впервые в своей истории отклонил мирный договор. Впоследствии США подписали отдельный сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией и так никогда и не вступили в Лигу Наций. А Лодж при этом все-таки добился успеха – но спустя десятилетия. Его замечания, внесенные в 1919 году, учли при разработке устава ООН. Кстати, внук этого политика — Генри Кебот Лодж-младший был послом США в ООН — с 1953 по 1960 год.

19 ноября 1921 года создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. Поэтому в этот день отмечают профессиональный праздник украинские метеорологи.

До создания Укрмета за погодой в Украине следили в течение XIX века – любительские метеорологические станции. А к концу века создали уже на государственном уровне метеорологические обсерватории и пункты наблюдения. Развитие этой сферы остановилось во время Первой мировой войны. Во времена Украинской революции 1917-1921 годов и Украинская Центральная рада, и правительство гетмана Скоропадского предпринимали определенные шаги, чтобы наладить работу метеорологов. Так, в составе секретариата (министерства) земельных дел действовал подотдел метеорологии. А в 1918 году даже проводили совещание для организации метеорологической службы Украины. Но до конца дело не довели – из-за неоднократных смен власти и войну. Поэтому историю современной украинской гидрометеорологии ведут с советских времен. 19 ноября 1921 года Совет народных комиссаров УССР принял декрет «О метеорологической службе Украины». Им все существующие метеорологические станции, организации и учреждения объединили в одну организацию – Украинскую метеорологическую службу. Также решили хранить оригиналы метеорологических (геофизических) наблюдений в специальных архивах, что позволяет сейчас сравнивать погоду 20-х годов ХХІ века с погодой 20-х годов ХХ века.

19 ноября 1997 года в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Он стал членом международного экипажа американского космического шаттла «Колумбия». Кроме Каденюка, участниками этой миссии были космонавты США и Японии. К этому полету в космос Каденюк проделал долгий и непростой путь. Он — выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1971 года работал летчиком-инструктором в родном учебном заведении. Однако его мечтой был космос. Поэтому Каденюк пытался пробиться в элиту – отряд советских космонавтов. И это ему удалось в 1976 году. Каденюка выбрали из 9000 претендентов в группу многоразовой космической системы «Буран». После этого будущий украинский космонавт завершил Центр подготовки летчиков-испытателей, прошел общекосмическую подготовку, был космонавтом-испытателем системы «Буран» в течение 1977 — 1983 и 1988 — 1996 годов, летчиком-испытателем. Каденюк летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов и провел более 2400 часов в небе. Однако в космос из СССР так и не добрался. О полете Каденюка в космос уже при независимости Украины лично договорился Президент Украины Леонид Кучма с президентом США Биллом Клинтоном. Украинский космонавт прошел более чем годовую подготовку к полету в Космическом центре имени Линдона Джонсона, NASA. 30-летний тернистый путь Каденюка к звездам увенчался успехом 19 ноября 1997 года. В космосе он вместе с экипажем «Колумбии» пробыл более 15 суток — до 5 декабря 1997 года. Во время полета Каденюка в космосе впервые раздался Гимн Украины, с собой космонавт взял Государственный Флаг, Герб и портреты Тараса Шевченко, Сергея Королева, Юрия Кондратюка, Николая Холодного, а также фото Леонида Иванова – погибшего друга Каденюка, который так и не побывал в космосе. После возвращения на Землю Каденюк описал все свои впечатления в книге «Миссия — Космос».

Церковный праздник 19 ноября

19 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка из 12-ти Авдия. Он жил в IX веке до Рождества Христова. Был родом из села Вифарама и служил домоправителем безбожного царя Израильского Ахава. В то время весь Израиль отвернулся от Бога и стал жертвой Ваала. Но Авдий тайком продолжал служить истинному Богу. Когда наследник Ахава царь Ахазия послал три отряда, чтобы схватить святого пророка Илью, то Авдий возглавлял один из этих отрядов. По молитве святого Ильи, два отряда уничтожил небесный огонь. Святого Авдия и его отряд Бог помиловал. С этого времени святой Авдий оставил военную службу и последовал за пророком Ильей. А потом и сам получил дар пророчества. Книга пророчеств святого Авдия занимает четвертое место в ряде книг малых пророков. Она содержит пророчества о Новозаветной Церкви.

Народные приметы

Если 19 ноября выпал снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если снег идет целый день, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра.

Нельзя играть свадьбу

Нельзя ругаться.