Сьогодні 19 листопада: яке свято та день в історії

19 листопада в Україні – День працівників сільського господарства, гідрометеорологічної служби та скловиробників. 1919 року сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. 1921-го створили Укрмет — центральну метеорологічну службу України. 1997-го до космосу полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Свята та пам’ятні дати 19 листопада

19 листопада в Україні: День працівників гідрометеорологічної служби, День працівників сільського господарства та День скловиробника.

У світі: Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, Всесвітній день чоловіків, Всесвітній день запобігання насильству над дітьми, Всесвітній день туалету, День жіночого підприємництва, Міжнародний день цільного зерна.

19 листопада в історії

19 листопада 1919 року Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору.

Це стало результатом тривалого протистояння президента-демократа Вудро Вільсона та лідера республіканців у Сенаті Генрі Кебота Лоджа. Крім суто політичних мотивів у їхніх стосунках було багато особистого – настільки багато, що надалі вдова Вільсона особисто проситиме Лоджа не приходити на похорон експрезидента США.

1919-го обставини складалися в такий спосіб. 28 червня держави-переможниці у Другій світовій війні підписали мирний договір у Версалі з Німеччиною. Нині його умови оцінюють як надто жорстокі щодо Німеччини. Переможці “перегнули палицю”, і в результаті багато в чому саме на обіцянках “провести ревізію” умов Версальського договору до влади в Німеччині прийшли нацисти. Серед підписантів договору були Сполучені Штати Америки. А серед умов, що розробляли пів року на Паризькій мирній конференції, було створення Ліги Націй. Міжнародна організація мала гарантувати мир та безпеку для країн-учасниць. Але її статут прописали так, що політичний істеблішмент США відмовився прийняти його. Головним противником такого принципу існування Ліги Націй і відповідно Версальського договору став сенатор-республіканець від штату Массачусетс Генрі Кебот Лодж.

Він був давнім політичним противником президента США Вудро Вільсона. Лодж із самого початку Першої світової війни був послідовним прихильником участі в ній США. А потім вимагав беззастережної капітуляції Німеччини, доки Вільсон шукав “миру без перемоги”. Після чергових виборів у 1918 році в Сенаті США більшість перейшла до республіканців, а Лодж фактично став лідером цієї більшості. 1919-го він розпочав кампанію проти Версальського договору. При цьому Лодж не відкидав його повністю, але наполягав на внесенні поправок у частині, що стосувалася статуту Ліги націй. Політика особливо не влаштовувала стаття Х, яка вимагала від усіх країн-учасниць відбивати агресію будь-якого роду, якщо це буде наказано Лігою. Лодж вважав це ослабленням державного суверенітету США. Через суперечки навколо договору Сенат розділився на низку фракцій, а необхідні для ратифікації документа дві третини голосів ніяк не збиралися. При цьому президент не хотів іти на компроміси. Вільсон публічно засудив Лоджа і розпочав агітацію за договір. Можливо, він досяг би успіху, але 25 вересня 1919 року серйозно захворів, а 2 жовтня переніс важкий інсульт.

Наслідки хвороби сильно змінили президента, вважають дослідники, він став недоговороспроможним. Він категорично відмовлявся врахувати 14 зауважень республіканців, які ті сформулювали щодо Версальського мирного договору. У результаті 19 листопада 1919 року Сенат США вперше у своїй історії відхилив мирний договір. Згодом США підписали окремий сепаратний мир із Німеччиною та Австро-Угорщиною та так ніколи й не вступили до Ліги Націй. А Лодж при цьому таки досяг успіху – але через десятиліття. Його зауваження, зроблені в 1919 році, врахували при розробці статуту ООН. До речі, онук цього політика – Генрі Кебот Лодж-молодший був послом США в ООН – з 1953 по 1960 рік.

19 листопада 1921 року створили Укрмет – центральну метеорологічну службу України. Тож цього дня відзначають професійне свято українські метеорологи.

До створення Укрмету за погодою в Україні стежили протягом ХІХ століття – аматорські метеорологічні станції. А до кінця століття створили вже на державному рівні метеорологічні обсерваторії та пункти спостереження. Розвиток цієї сфери зупинився під час Першої світової війни. За часів Української революції 1917-1921 років і Українська Центральна рада, і уряд гетьмана Скоропадського робили певні кроки для налагодження роботи метеорологів. Так, у складі Секретаріату (міністерства) земельних справ діяв підвідділ метеорології. А 1918 року навіть проводили нараду для організації метеорологічної служби України. Але до кінця справу не довели – через неодноразові зміни влади та війну. Тож історію сучасної української гідрометеорології ведуть із радянських часів. 19 листопада 1921 року Рада народних комісарів УРСР ухвалила декрет “Про метеорологічну службу України”. Ним усі наявні метеорологічні станції, організації та установи об’єднали в одну організацію – Українську метеорологічну службу. Також вирішили зберігати оригінали метеорологічних (геофізичних) спостережень у спеціальних архівах, що дозволяє зараз порівнювати погоду 20-х років ХХІ століття з погодою 20-х років ХХ століття.

19 листопада 1997 року у космос полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Він став членом міжнародного екіпажу американського космічного шатла “Колумбія”. Окрім Каденюка, учасниками цієї місії були космонавти США та Японії. До цього польоту в космос Каденюк пройшов довгий і непростий шлях. Він – випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. З 1971 року працював льотчиком-інструктором у рідному навчальному закладі. Однак його мрією був космос. Тому Каденюк намагався пробитися до еліти – загону радянських космонавтів. І це йому вдалося 1976 року. Каденюка обрали серед дев’яти із 9000 претендентів до групи багаторазової космічної системи “Буран”. Після цього майбутній український космонавт завершив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, пройшов загальнокосмічну підготовку, був космонавтом-випробувачем системи “Буран” протягом 1977 – 1983 та 1988 – 1996 років, льотчиком-випробувачем. Каденюк літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків та провів у небі понад 2400 годин. Однак у космос із СРСР так і не дістався. Про політ Каденюка в космос вже за часів незалежності України особисто домовився президент України Леонід Кучма із президентом США Біллом Клінтоном. Український космонавт пройшов більш ніж річну підготовку до польоту в Космічному центрі імені Ліндона Джонсона, NASA. 30-річний тернистий шлях Каденюка до зірок увінчався успіхом 19 листопада 1997 року. У космосі він разом з екіпажем “Колумбії” пробув понад 15 діб – до 5 грудня 1997 року. Під час польоту Каденюка в космосі вперше пролунав Гімн України, із собою космонавт взяв державні прапори, Тризуб і портрети Тараса Шевченка, Сергія Корольова, Юрія Кондратюка, Миколи Холодного, а також фото Леоніда Іванова – загиблого друга Каденюка, який так і не побував у космосі. Після повернення на Землю Каденюк описав усі свої враження у книзі “Місія – Космос”.

Церковне свято 19 листопада

19 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка з 12-ти Авдiя. Він жив у ІХ столітті до Різдва Христова. Був родом із села Віфарама, поблизу Сихема і служив домоправителем у безбожного царя Ізраїльського Ахава. У той час увесь Ізраїль відвернувся від Бога і став жертвою Ваала. Але Авдій потай продовжував служити істинному Богові. Коли спадкоємець Ахава цар Ахазія послав три загони, щоб схопити святого пророка Іллю, то Авдій очолював один із цих загонів. За молитвою святого Іллі, два загони пожерли небесним вогнем. Святого Авдія та його загін Господь помилував. З того часу святий Авдій залишив військову службу і пішов за пророком Іллею. А згодом і сам отримав дар пророцтва. Книга пророцтв святого Авдія посідає четверте місце у низці книг Малих пророків. Вона містить пророцтва про Церкву Новозавітну.

Народні прикмети

Якщо 19 листопада випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо сніг іде цілий день, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна лишати полум’я без нагляду.

Не можна грати весілля

Не можна лаятися.