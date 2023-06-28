Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории

28 июня в Украине – День Конституции. В этот день в 1651 году началось сражение Хмельницкого против поляков под Берестечком. В 1914-м в Сараево убили наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. В 1919-м подписан Версальский мирный договор.

Праздники и памятные даты 28 июня

В Украине 28 июня – День Конституции Украины.

28 июня в истории

28 июня 1651 года началось сражение под Берестечком. Это один из самых больших (и неудачных для казаков) боев Хмельнитчины. Против войск Речи Посполитой казаки выступили совместно с крымскими татарами хана Ислам-Гирея. Однако уже на следующий день в битве татарское войско отступило. Хмельницкий погнался за Ислам-Гиреем, чтобы вернуть его, но тот взял гетмана под охрану и увез с собой. В результате казаки остались сами. Они построили лагерь и оборонялись до 10 июля. А потом полковник Богун организовал переправу через реку, чтобы помешать части поляков, пытавшейся выйти в тыл казацкому лагерю. Не все казаки знали о плане Богуна, так что часть войска решила, что и он хочет их покинуть. На переправе началась сумятица. А поляки пошли в наступление. По данным польских источников, в битве погибли около 30 тысяч казаков. Но дальнейшие исследования историков, проведенные на месте битвы, не подтверждают столь значительные потери.

Следствием битвы стало подписание унизительного для Гетманщины Белоцерковского мирного договора 28 сентября 1651 года. По договору, казаки должны были уменьшить количество реестрового войска до 20 тысяч человек, а их территорию «урезали» до Киевского воеводства. Кроме того, шляхте возвращали утраченные во время Хмельнитчины владения, а крестьяне должны были вернуться на барщину. Однако условия договора действовали недолго. Уже через год – 2 июня 1652 года казаки разбили поляков в Битве под Батогом.

28 июня 1663 года, на второй день «Черной рады», в Нежине гетманом Левобережной Украины избрали «кандидата Москвы» Ивана Брюховецкого.

Брюховецкий был джурой (слугой) Богдана Хмельницкого. Он занимался воспитанием другого – правобережного – украинского гетмана, сына Хмельницкого Юрия. После смерти Богдана был откомандирован в Вашаву, а в 1659-м приехал на Сечь, где по поручению Юрия Хмельницкого агитировал против действующего гетмана Ивана Выговского. Впоследствии избран запорожским кошевым атаманом, а с 1661-го именоваться кошевым гетманом.

Во время борьбы за булаву гетмана Левобережной Украины получил поддержку московского царя Алексея. Она стала решающей, и с помощью популизма, подкупа и военной силы Брюховецкого избрали на должность во время «Черной рады». После этого он «забыл» о своих предвыборных обещаниях и активно занялся централизацией и усилением гетманской власти. Брюховецкий пытался покорить правобережных казаков Павла Тетери и Петра Дорошенко. В 1665-м стал первым украинским гетманом, посетившим Москву. Он же подписал Московские статьи, ощутимо ограничившие самоуправление казаков. Это привело к падению доверия к гетману.

После заключения Московией и Речью Посполитой Андрусовского перемирия, по которому Гетманщину разделили между этими государствами, Брюховецкий «прозрел». В 1668 году он пошел против своих «московских друзей», призвал к объединению с Правобережьем и выслал в Османскую империю посольство с просьбой принять казаков под протекцию султана. В последствии он заключил союз с Крымским ханством и совместно выступил против московской армии. Роковой для левобережного гетмана стала попытка объединения с силами правобережного «коллеги» Петра Дорошенко. Когда Брюховецкий прибыл к нему на военный совет 17 июня 1668, гетмана схватили и казнили. Казаки, которые были на совете (как «правобережные», так и «левобережные»), были шокированы такой подлостью Дорошенко. Его даже собирались убить, поэтому он вынужден был бежать. Впоследствии, чтобы улучшить свое политическое положение, Дорошенко организовал Брюховецкому похороны с почестями.

28 июня 1890 года родился один из основателей «Пласта» и украинский военный летчик Петр Франко. Он был третьим сыном поэта Ивана Франко.

В 1911 году Франко-младший вместе с Иваном Чмолой основал первый тайный кружок «Пласт», который положил начало развитию пластового движения в Украине. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в Легион Украинских Сечевых Стрельцов, был разведчиком и участвовал во многих боях. Организовал «летунский полк» и сам совершил более 50 боевых вылетов за линию фронта.

После завершения Первой мировой и событий Украинской революции вернулся в Коломыю, где работал учителем в государственной гимназии. Франко нелегально возродил «Пласт» в гимназии, за что в 1930 году его уволили. В 1931-м по рекомендации профессора Мосцицкого Петр Франко приехал в советский Харьков. Здесь он работал старшим научным сотрудником в НИИ прикладной физико-химии и молочной промышленности (автор 36 изобретений в области химии). Однако, увидев события Голодомора, Франко отказался принимать советское гражданство. Его отпустили во Львов в обмен на подписку о неразглашении того, чему он стал свидетелем в Харькове. Но уже в сентябре 1939-го СССР захватил Западную Украину. Франко сначала сотрудничал с новой властью — даже стал народным депутатом УССР и первым директором мемориального музея Ивана Франко. Но доверия к нему со стороны советских спецслужб никогда не было. НКВД следило за ним непрерывно.

После начала немецко-советской войны, 28 июня 1941 года, в его 51-й день рождения, Петра Франко под конвоем НКВД отвезли на вокзал и посадили в поезд, направлявшийся в Киев. Больше родные в живых его не увидели. В архивах КГБ сохранилась телеграмма от 6 июля 1941 года, где значилось: «Указанием тов. Хрущева арестованы Студинский, Франко, киевский артист Донец, «националисты». В связи с тем, что вывести их из Киева затруднительно, считаем целесообразным их расстрелять». На документе есть резолюция Берии: «За».

28 июня 1914 года сербские террористы из организации «Черная рука» убили в Сараево наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его супругу Софию Хотек.

«Черная рука» была тайной организацией, действовавшей среди офицеров сербской армии. Ее целью было освобождение находившихся под властью Австро-Венгрии сербов. Непосредственным исполнителем преступления стал Гаврило Принцип.

Убить наследника престола удалось не с первой попытки. Утром, когда супруги только прибыли в Сараево и проезжали по городу, гранату в сторону кортежа бросил другой заговорщик — Недилько Чабринович. Однако не попал, его задержали. После этого Франц Фердинанд уехал в городскую ратушу, а оттуда отправился в больницу — посетить раненых во время покушения на него. По дороге или случайно, или по сговору с террористами, водитель автомобиля Фердинанда поехал не по набережной Аппель, как планировалось, а по улице Франца Иосифа. Когда ему приказали разворачиваться, по странному совпадению, рядом оказался Гаврило Принцип, выходивший из магазина. Он подбежал к машине, выхватил браунинг и с ходу выстрелил в живот жене наследника престола Софии, а затем – в шею самому Францу Фердинанду. После этого Принцип попытался отравиться, но неудачно. Его задержали и судили.

Франц Фердинанд прожил после ранения 10 минут, его жена скончалась почти моментально. После появления информации об убийстве в Сараево начался антисербский погром. Порядок пришлось наводить военным. Австро-Венгрия выдвинула Сербии так называемый Июльский ультиматум. Его условия были невыполнимыми, ведь одно из них предполагало полную утрату суверенитета. Поэтому в дальнейшем Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Сербию поддержала Российская империя. Это и стало началом Первой мировой войны.

28 июня 1917 года в Украине Центральная Рада приняла решение о формировании первого правительства УНР – Генерального секретариата.

О его создании Михаил Грушевский проинформировал Центральную раду через несколько дней — 3 июля. В состав правительства вошли 8 генеральных секретарей (министров) и генеральный писарь. Возглавил правительство генеральный секретарь внутренних дел Владимир Винниченко. Генеральным секретарем военных дел стал Симон Петлюра.

28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор между победителями в Первой мировой войне (США, Великобританией, Французской республикой, Королевством Италия, Японской империей, Бельгией и др.) с одной стороны и Германией — с другой.

Со странами-союзницами Германии договоры заключались отдельно. Версальский мир был очень тяжелым для Германии. По его условиям, страна признавала себя (наряду с Австрией и Венгрией) виновной в развязывании Первой мировой войны. Страна должна была разоружиться, отдать значительное количество территорий и оплатить колоссальные репарации (по расчетам экономистов того времени, выплачивать их пришлось бы до 1988 года, но реально Германия завершила платить в 2010-м). Размер вооруженных сил Германии ограничили 100 тысячами сухопутной армии, военно-морской флот, по сути, ликвидировали – основную его часть немцы передали победителям. Обязательная военная служба упразднялась. Результатом выполнения условий Версальского договора стал значительный экономический кризис и депрессия в Германии. Множество исследователей считает, что именно, «перегнув палку» в этом договоре, страны-победительницы вызвали каскад дальнейших исторических событий: рост ультраправых настроений в немецком обществестве, приход к власти нацистов и развязывание Второй мировой войны.

28 июня 1992 года тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг.

Экипаж корабля под командованием капитана третьего ранга Теймура Сулейманова, протестуя против присяги на верность СНГ, присягнул вместо этого украинскому народу и первым на флоте поднял флаг Украины. На следующий день командование бригады вынудило моряков спустить украинский флаг. В дальнейшем команду расформировали. Но ее большая часть потом перешла на службу в ВМС Украины – на корабли «Славутич» и «Гетман Сагайдачный».

28 июня 1996 года Верховная Рада Украины по результатам самого длинного в истории пленарного заседания смогла утвердить Конституцию Украины. Заседание длилось весь день 27 июня и всю ночь. Докладчиком на трибуне был Михаил Сирота. Утром в Раду с шампанским прибыл Президент Украины Леонид Кучма. Впоследствии он упразднил свой указ о проведении всеукраинского референдума, на который планировал вынести предыдущий проект Конституции.

Церковный праздник 28 июня

28 июня христиане чтят память пророка Амоса. Он – третий из 12 малых пророков. Жил в VIII веке до н.э. Был избран Богом на пророческое служение и послан в Израильское царство для разоблачения нечестивого царя Иеровоама и отступивших от Бога израильтян. Пророк предсказывал им великие бедствия, которые должны были испытать Израильское царство и окружающие его языческие народы за свое безбожие. За разоблачения пророк Амос неоднократно переносил побои и изгнания. Но возвращался и продолжал призывать израильтян к покаянию. Особенно ненавидел пророка жрец идольского капища Амасия. Пророк предсказал ему и всему его дому скорую смерть и за это был жестоко избит. Сын Амассии Озия ударил святого по голове палкой и тяжело ранил. Пророк Амос, едва живой, достиг своего родного селения и там умер около 783 года до н.э.

Народные приметы

Дятел сильно стучит по дереву – к теплой погоде с влажным воздухом.

Дождь в этот день — к плохому урожаю ржи.

Если утром роса, то дождя не будет.

Что нельзя делать 28 июня

Нельзя никого обманывать и хитрить.

Лучше не начинать ответственных проектов, не планировать важные дела и поездки.

Нельзя заходить далеко в лес и незнакомые места, поскольку есть большой риск заблудиться.