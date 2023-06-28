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Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   28.06.2023
Оксана Горун
Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории

28 июня в Украине – День Конституции. В этот день в 1651 году началось сражение Хмельницкого против поляков под Берестечком. В 1914-м в Сараево убили наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. В 1919-м подписан Версальский мирный договор.

Праздники и памятные даты 28 июня

В Украине 28 июня – День Конституции Украины.

28 июня в истории

28 июня 1651 года началось сражение под Берестечком. Это один из самых больших (и неудачных для казаков) боев Хмельнитчины. Против войск Речи Посполитой казаки выступили совместно с крымскими татарами хана Ислам-Гирея. Однако уже на следующий день в битве татарское войско отступило. Хмельницкий погнался за Ислам-Гиреем, чтобы вернуть его, но тот взял гетмана под охрану и увез с собой. В результате казаки остались сами. Они построили лагерь и оборонялись до 10 июля. А потом полковник Богун организовал переправу через реку, чтобы помешать части поляков, пытавшейся выйти в тыл казацкому лагерю. Не все казаки знали о плане Богуна, так что часть войска решила, что и он хочет их покинуть. На переправе началась сумятица. А поляки пошли в наступление. По данным польских источников, в битве погибли около 30 тысяч казаков. Но дальнейшие исследования историков, проведенные на месте битвы, не подтверждают столь значительные потери.

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    • Следствием битвы стало подписание унизительного для Гетманщины Белоцерковского мирного договора 28 сентября 1651 года. По договору, казаки должны были уменьшить количество реестрового войска до 20 тысяч человек, а их территорию «урезали» до Киевского воеводства. Кроме того, шляхте возвращали утраченные во время Хмельнитчины владения, а крестьяне должны были вернуться на барщину. Однако условия договора действовали недолго. Уже через год – 2 июня 1652 года казаки разбили поляков в Битве под Батогом.

    28 июня 1663 года, на второй день «Черной рады», в Нежине гетманом Левобережной Украины избрали «кандидата Москвы» Ивана Брюховецкого.

    Иван Брюховецкий гетман Левобережной Украины
    Иллюстрация: «Укрпочта»

    Брюховецкий был джурой (слугой) Богдана Хмельницкого. Он занимался воспитанием другого – правобережного – украинского гетмана, сына Хмельницкого Юрия. После смерти Богдана был откомандирован в Вашаву, а в 1659-м приехал на Сечь, где по поручению Юрия Хмельницкого агитировал против действующего гетмана Ивана Выговского. Впоследствии избран запорожским кошевым атаманом, а с 1661-го именоваться кошевым гетманом.

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    • Во время борьбы за булаву гетмана Левобережной Украины получил поддержку московского царя Алексея. Она стала решающей, и с помощью популизма, подкупа и военной силы Брюховецкого избрали на должность во время «Черной рады». После этого он «забыл» о своих предвыборных обещаниях и активно занялся централизацией и усилением гетманской власти. Брюховецкий пытался покорить правобережных казаков Павла Тетери и Петра Дорошенко. В 1665-м стал первым украинским гетманом, посетившим Москву. Он же подписал Московские статьи, ощутимо ограничившие самоуправление казаков. Это привело к падению доверия к гетману.

    После заключения Московией и Речью Посполитой Андрусовского перемирия, по которому Гетманщину разделили между этими государствами, Брюховецкий «прозрел». В 1668 году он пошел против своих «московских друзей», призвал к объединению с Правобережьем и выслал в Османскую империю посольство с просьбой принять казаков под протекцию султана. В последствии он заключил союз с Крымским ханством и совместно выступил против московской армии. Роковой для левобережного гетмана стала попытка объединения с силами правобережного «коллеги» Петра Дорошенко. Когда Брюховецкий прибыл к нему на военный совет 17 июня 1668, гетмана схватили и казнили. Казаки, которые были на совете (как «правобережные», так и «левобережные»), были шокированы такой подлостью Дорошенко. Его даже собирались убить, поэтому он вынужден был бежать. Впоследствии, чтобы улучшить свое политическое положение, Дорошенко организовал Брюховецкому похороны с почестями.

    28 июня 1890 года родился один из основателей «Пласта» и украинский военный летчик Петр Франко. Он был третьим сыном поэта Ивана Франко.

    Дети Ивана Франко фото
    Петр Франко (посредине наверху) с братьями Андреем и Тарасом и сестрой Анной. Львов. 1902 г. Фото: frankolie.wordpress.com

    В 1911 году Франко-младший вместе с Иваном Чмолой основал первый тайный кружок «Пласт», который положил начало развитию пластового движения в Украине. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в Легион Украинских Сечевых Стрельцов, был разведчиком и участвовал во многих боях. Организовал «летунский полк» и сам совершил более 50 боевых вылетов за линию фронта.

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    • После завершения Первой мировой и событий Украинской революции вернулся в Коломыю, где работал учителем в государственной гимназии. Франко нелегально возродил «Пласт» в гимназии, за что в 1930 году его уволили. В 1931-м по рекомендации профессора Мосцицкого Петр Франко приехал в советский Харьков. Здесь он работал старшим научным сотрудником в НИИ прикладной физико-химии и молочной промышленности (автор 36 изобретений в области химии). Однако, увидев события Голодомора, Франко отказался принимать советское гражданство. Его отпустили во Львов в обмен на подписку о неразглашении того, чему он стал свидетелем в Харькове. Но уже в сентябре 1939-го СССР захватил Западную Украину. Франко сначала сотрудничал с новой властью — даже стал народным депутатом УССР и первым директором мемориального музея Ивана Франко. Но доверия к нему со стороны советских спецслужб никогда не было. НКВД следило за ним непрерывно.

    После начала немецко-советской войны, 28 июня 1941 года, в его 51-й день рождения, Петра Франко под конвоем НКВД отвезли на вокзал и посадили в поезд, направлявшийся в Киев. Больше родные в живых его не увидели. В архивах КГБ сохранилась телеграмма от 6 июля 1941 года, где значилось: «Указанием тов. Хрущева арестованы Студинский, Франко, киевский артист Донец, «националисты». В связи с тем, что вывести их из Киева затруднительно, считаем целесообразным их расстрелять». На документе есть резолюция Берии: «За».

    28 июня 1914 года сербские террористы из организации «Черная рука» убили в Сараево наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его супругу Софию Хотек.

    Франц Фердинанд и его жена перед убийством
    Фото: Франц Фердинанд с женой в Сараево http://humus.livejournal.com/2181956.html

    «Черная рука» была тайной организацией, действовавшей среди офицеров сербской армии. Ее целью было освобождение находившихся под властью Австро-Венгрии сербов.  Непосредственным исполнителем преступления стал Гаврило Принцип.

    Убить наследника престола удалось не с первой попытки. Утром, когда супруги только прибыли в Сараево и проезжали по городу, гранату в сторону кортежа бросил другой заговорщик — Недилько Чабринович. Однако не попал, его задержали. После этого Франц Фердинанд уехал в городскую ратушу, а оттуда отправился в больницу — посетить раненых во время покушения на него. По дороге или случайно, или по сговору с террористами, водитель автомобиля Фердинанда поехал не по набережной Аппель, как планировалось, а по улице Франца Иосифа. Когда ему приказали разворачиваться, по странному совпадению, рядом оказался Гаврило Принцип, выходивший из магазина. Он подбежал к машине, выхватил браунинг и с ходу выстрелил в живот жене наследника престола Софии, а затем – в шею самому Францу Фердинанду. После этого Принцип попытался отравиться, но неудачно. Его задержали и судили.

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    • Франц Фердинанд прожил после ранения 10 минут, его жена скончалась почти моментально. После появления информации об убийстве в Сараево начался антисербский погром. Порядок пришлось наводить военным. Австро-Венгрия выдвинула Сербии так называемый Июльский ультиматум. Его условия были невыполнимыми, ведь одно из них предполагало полную утрату суверенитета. Поэтому в дальнейшем Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Сербию поддержала Российская империя. Это и стало началом Первой мировой войны.

    28 июня 1917 года в Украине Центральная Рада приняла решение о формировании первого правительства УНР – Генерального секретариата.

    Генеральный секретариат УНР 1917
    Фото: Первый Генеральный секретариат Украинской Центральной Рады. 1917 г. Фото: УИНП

    О его создании Михаил Грушевский проинформировал Центральную раду через несколько дней — 3 июля. В состав правительства вошли 8 генеральных секретарей (министров) и генеральный писарь. Возглавил правительство генеральный секретарь внутренних дел Владимир Винниченко. Генеральным секретарем военных дел стал Симон Петлюра.

    28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор между победителями в Первой мировой войне (США, Великобританией, Французской республикой, Королевством Италия, Японской империей, Бельгией и др.) с одной стороны и Германией — с другой.

    Версальский мирный договор 1919
    Фото: Оклендский военно-исторический музей

    Со странами-союзницами Германии договоры заключались отдельно. Версальский мир был очень тяжелым для Германии. По его условиям, страна признавала себя (наряду с Австрией и Венгрией) виновной в развязывании Первой мировой войны. Страна должна была разоружиться, отдать значительное количество территорий и оплатить колоссальные репарации (по расчетам экономистов того времени, выплачивать их пришлось бы до 1988 года, но реально Германия завершила платить в 2010-м). Размер вооруженных сил Германии ограничили 100 тысячами сухопутной армии, военно-морской флот, по сути, ликвидировали – основную его часть немцы передали победителям. Обязательная военная служба упразднялась. Результатом выполнения условий Версальского договора стал значительный экономический кризис и депрессия в Германии. Множество исследователей считает, что именно, «перегнув палку» в этом договоре, страны-победительницы вызвали каскад дальнейших исторических событий: рост ультраправых настроений в немецком обществестве, приход к власти нацистов и развязывание Второй мировой войны.

    28 июня 1992 года тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг.

    Тральщик "Сигнальщик"
    Фото: http://flot.sevastopol.info/photos/photo_tral/signalshik_01.htm

    Экипаж корабля под командованием капитана третьего ранга Теймура Сулейманова, протестуя против присяги на верность СНГ, присягнул вместо этого украинскому народу и первым на флоте поднял флаг Украины. На следующий день командование бригады вынудило моряков спустить украинский флаг. В дальнейшем команду расформировали. Но ее большая часть потом перешла на службу в ВМС Украины – на корабли «Славутич» и «Гетман Сагайдачный».

    28 июня 1996 года Верховная Рада Украины по результатам самого длинного в истории пленарного заседания смогла утвердить Конституцию Украины. Заседание длилось весь день 27 июня и всю ночь. Докладчиком на трибуне был Михаил Сирота. Утром в Раду с шампанским прибыл Президент Украины Леонид Кучма. Впоследствии он упразднил свой указ о проведении всеукраинского референдума, на который планировал вынести предыдущий проект Конституции.

    Церковный праздник 28 июня

    28 июня христиане чтят память пророка Амоса. Он – третий из 12 малых пророков. Жил в VIII веке до н.э. Был избран Богом на пророческое служение и послан в Израильское царство для разоблачения нечестивого царя Иеровоама и отступивших от Бога израильтян. Пророк предсказывал им великие бедствия, которые должны были испытать Израильское царство и окружающие его языческие народы за свое безбожие. За разоблачения пророк Амос неоднократно переносил побои и изгнания. Но возвращался и продолжал призывать израильтян к покаянию. Особенно ненавидел пророка жрец идольского капища Амасия. Пророк предсказал ему и всему его дому скорую смерть и за это был жестоко избит. Сын Амассии Озия ударил святого по голове палкой и тяжело ранил. Пророк Амос, едва живой, достиг своего родного селения и там умер около 783 года до н.э.

    Народные приметы

    Дятел сильно стучит по дереву – к теплой погоде с влажным воздухом.

    Дождь в этот день — к плохому урожаю ржи.

    Если утром роса, то дождя не будет.

    Что нельзя делать 28 июня

    Нельзя никого обманывать и хитрить.

    Лучше не начинать ответственных проектов, не планировать важные дела и поездки.

    Нельзя заходить далеко в лес и незнакомые места, поскольку есть большой риск заблудиться.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня в Украине – День Конституции. В этот день в 1651 году началось сражение Хмельницкого против поляков под Берестечком. В 1914-м в Сараево убили наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. В 1919-м подписан Версальский мирный договор".