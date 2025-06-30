100 ветеранов смогут пройти реабилитацию в бассейнах Харьковщины бесплатно

На реабилитацию в бассейнах в областном бюджете предусмотрены 1,3 млн грн ежегодно, сообщили в ХОВА.

Средства областного бюджета на возмещение физкультурно-оздоровительных услуг в оздоровительных учреждениях региона защитникам и защитницам Украины приняли на очередной XXIIII сессии Харьковского облсовета.

Теперь занятия по плаванию для реабилитации смогут получить более 100 защитников с инвалидностью или ампутацией конечностей. На эти услуги в областном бюджете предусмотрено 1,3 миллиона гривен ежегодно. Индивидуальные оздоровительные занятия будут предоставляться по путевке для оздоровления, которая предусматривает не более 8 занятий в месяц для одного человека, продолжительность одного занятия – 1 час.

Чтобы получить путевку на реабилитацию в бассейне защитники и защитницы должны обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или военной администрации населенного пункта области с заявлением.