100 ветеранов смогут пройти реабилитацию в бассейнах Харьковщины бесплатно
На реабилитацию в бассейнах в областном бюджете предусмотрены 1,3 млн грн ежегодно, сообщили в ХОВА.
Средства областного бюджета на возмещение физкультурно-оздоровительных услуг в оздоровительных учреждениях региона защитникам и защитницам Украины приняли на очередной XXIIII сессии Харьковского облсовета.
Теперь занятия по плаванию для реабилитации смогут получить более 100 защитников с инвалидностью или ампутацией конечностей. На эти услуги в областном бюджете предусмотрено 1,3 миллиона гривен ежегодно. Индивидуальные оздоровительные занятия будут предоставляться по путевке для оздоровления, которая предусматривает не более 8 занятий в месяц для одного человека, продолжительность одного занятия – 1 час.
Чтобы получить путевку на реабилитацию в бассейне защитники и защитницы должны обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или военной администрации населенного пункта области с заявлением.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бассейн, Олег Синегубов, плавание, реабилитация, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 21:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На реабилитацию в бассейнах в областном бюджете предусмотрены 1,3 млн грн ежегодно, сообщили в ХОВА.".