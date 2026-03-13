900 летучих мышей несколько лет зимовали в квартире в Харькове (видео)

В течение нескольких лет в обшивке балкона одной из квартир в Харькове зимовали летучие мыши, сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

Отмечается, что летучие мыши не мешали владелице, хотя она их и слышала. Пока в феврале этого года животные не начали вылезать внутрь балкона, а обшивка не начала разрушаться.

«Владелица квартиры знала о нашем Центре, поэтому сразу позвонила нам и договорилась о нашем сотрудничестве с ремонтниками. Очень важно, чтобы во время ремонта наши специалисты были рядом и контролировали как проходят работы, чтобы летучих мышей не травмировали и правильно транспортировали в Центр», — говорится в сообщении.

Видео: Центр реабилитации рукокрылых

В течение трех дней, работая в несколько смен, работники Центра проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным. Всего удалось спасти более 900 летучих мышей.

«К счастью, состояние большинства вечерниц было удовлетворительным, поэтому мы создали условия для окончания зимовки в нашей холодной комнате и откармливаем тех, кто в этом нуждается», — добавили в Центре.

Видео: Центр реабилитации рукокрылых

Читайте также: В Богодуховском районе мужчина провалился под лед и утонул