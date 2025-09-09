Live
«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)

Общество 09:35   09.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)

Видео спасения летучих мышей показали специалисты «Ukrainian Bat Rehabilitation Center». 

2 сентября в центр обратилась женщина, которая, прийдя в нежилую квартиру своей дочери, обнаружила больше двух сотен летучих мышей.

«Квартира не моя, квартира моей дочери. Я приезжала периодически – надо было показания счетчика снимать. И через две недели я приехала, один раз пропустила, потому что была внучка, сказала, что позакрывала все. Я проверила все, а на балконе не проверила окно. Оно стояло на проветривании, а это щель. И этого было достаточно, чтобы залетели летучие мыши. Да, вина, потому что так произошло. Нужно конечно же проверять, закрывать, но. Но… Жаль, очень жаль», – говорит женщина.

Видео: Ukrainian Bat Rehabilitation Center 

Стеклянные банки, ведра, вазы, – все эти места стали смертельными ловушками для рукокрылых, из которых они не смогли выбраться.

Видео: Ukrainian Bat Rehabilitation Center 

Самыми опасными местами для летучих мышей стали емкости с водой – оттуда им особенно тяжело вылезти, также есть высокий риск утонуть.

Видео: Ukrainian Bat Rehabilitation Center 

«Из-за большого количества таких мест нам пришлось вернуться на следующий день и забрать еще несколько животных, которые ночью вылезли из тайников. К счастью, 30 рыжих вечерниц удалось спасти. Все нуждались в ежедневной реабилитации после соседства с погибшими: мы помогали им избавиться от токсинов лекарствами и купанием», – пишут в центре.

Предотвратить подобные трагические ситуации нетрудно, уверены волонтеры. На ночь необходимо закрывать окна, если покидаете помещение, а самым лучшим способом не допустить подобные неожиданные визиты – станет установка москитных сеток.

Читайте также: Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
