«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)

Видео спасения летучих мышей показали специалисты «Ukrainian Bat Rehabilitation Center».

2 сентября в центр обратилась женщина, которая, прийдя в нежилую квартиру своей дочери, обнаружила больше двух сотен летучих мышей.

«Квартира не моя, квартира моей дочери. Я приезжала периодически – надо было показания счетчика снимать. И через две недели я приехала, один раз пропустила, потому что была внучка, сказала, что позакрывала все. Я проверила все, а на балконе не проверила окно. Оно стояло на проветривании, а это щель. И этого было достаточно, чтобы залетели летучие мыши. Да, вина, потому что так произошло. Нужно конечно же проверять, закрывать, но. Но… Жаль, очень жаль», – говорит женщина.

Стеклянные банки, ведра, вазы, – все эти места стали смертельными ловушками для рукокрылых, из которых они не смогли выбраться.

Самыми опасными местами для летучих мышей стали емкости с водой – оттуда им особенно тяжело вылезти, также есть высокий риск утонуть.

«Из-за большого количества таких мест нам пришлось вернуться на следующий день и забрать еще несколько животных, которые ночью вылезли из тайников. К счастью, 30 рыжих вечерниц удалось спасти. Все нуждались в ежедневной реабилитации после соседства с погибшими: мы помогали им избавиться от токсинов лекарствами и купанием», – пишут в центре.

Предотвратить подобные трагические ситуации нетрудно, уверены волонтеры. На ночь необходимо закрывать окна, если покидаете помещение, а самым лучшим способом не допустить подобные неожиданные визиты – станет установка москитных сеток.