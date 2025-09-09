“Квартира стала кладовищем” для двох сотень рукокрилих у Харкові (відео)
Відео порятунку кажанів показали фахівці “Ukrainian Bat Rehabilitation Center”.
2 вересня до центру звернулася жінка, яка, прийшовши до нежитлової квартири своєї доньки, виявила понад дві сотні кажанів.
«Квартира не моя, квартира моєї доньки. Я приїжджала періодично – треба було показання лічильника знімати. І за два тижні я приїхала, одного разу пропустила, бо була онука, сказала, що позакривала все. Я перевірила все, але на балконі не перевірила вікно. Воно стояло на провітрюванні, а це щілина. І цього було достатньо, щоб залетіли кажани. Так, провина, бо так сталося. Потрібно звичайно перевіряти, закривати, але. Але… Шкода, дуже шкода», – каже жінка.
Відео: Ukrainian Bat Rehabilitation Center
Скляні банки, відра, вази – всі ці місця стали смертельними пастками для рукокрилих, з яких вони не змогли вибратися.
Відео: Ukrainian Bat Rehabilitation Center
Найнебезпечнішими місцями для кажанів стали ємності з водою – звідти їм особливо важко вилізти, також є високий ризик потонути.
Відео: Ukrainian Bat Rehabilitation Center
“Через велику кількість таких місць, нам довелось повернутися на наступний день та забрати ще декілька тварин, які вночі вилізли зі сховків. На щастя, 30 рудих вечірниць вдалось врятувати. Усі потребували декількоденної реабілітації після сусідства із загиблими: ми допомагали їм позбавитись від токсинів ліками та купанням“, – пишуть волонтери.
Запобігти подібним трагічним ситуаціям неважко, впевнені волонтери. На ніч необхідно закривати вікна, якщо залишаєте приміщення, а найкращим способом не допустити подібні несподівані візити – стане встановлення москітних сіток.
Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: волонтери, летучие мыши, Харків;
