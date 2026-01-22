Глави переміщених через війну громад збиралися в Харкові: що обговорювали

Круглий стіл за участю голів переміщених громад Луганської та Харківської областей, а також представників громадського сектору та благодійних фондів відбувся у Харкові 21 січня.

Захід став майданчиком для відкритого діалогу про актуальні виклики, з якими сьогодні стикаються громади, які змушені працювати та проживати поза своїми територіями, розповіли МГ «Об’єктив» організатори з Харківського осередку ГО «Захист Держави».

Зустріч відбулася у Центрі розвитку громадянського суспільства при Координаційному гуманітарному центрі. Простір дозволив об’єднати представників громад, експертів та активістів. У центрі уваги були виклики та потреби релокованих громад, зокрема питання підтримки ВПО і соціалізації дітей в умовах тривалого стресу та зміни середовища. Учасники були солідарні: попри різні масштаби та специфіку кожної громади, проблематика є багато в чому спільною, а підходи до її вирішення потребують координації та взаємопідтримки.

Окремий блок дискусії був присвячений правовим питанням, що стосуються військовослужбовців і цивільного населення: компенсаціям за зруйноване майно на територіях активних бойових дій, неможливості виїзду відповідних комісій, а також проблемам втрачених або своєчасно не оновлених документів на житло.

Під час обговорень представники громад поділилися власними напрацюваннями, практичним досвідом та вже застосованими інструментами реагування. Було відзначено, що обмін шляхами вирішення схожих питань є надзвичайно корисним і дозволяє уникати помилок, масштабувати ефективні практики та швидше знаходити дієві рішення в умовах обмежених ресурсів.

Учасники також обговорили взаємодію органів влади з громадськими організаціями та благодійними фондами як ключовий інструмент ефективної підтримки релокованих громад. Окрему увагу приділили напрацюванню подальших кроків, спрямованих на системну допомогу, відновлення соціальних зв’язків і посилення спроможності громад у нових умовах.

У Харківському осередку ГО «Захист Держави» зазначили, що й надалі працюватимуть над консолідацією зусиль громадського сектору, експертного середовища та органів влади задля напрацювання практичних рішень, які сприятимуть захисту прав людей, підтримці ВПО та відновленню громад, що постраждали внаслідок війни.