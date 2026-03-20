Влада, бізнес і меценати у Харкові домовилися про спільні проєкти на 2026 рік

На Журавлівці у Харкові планують відновити роботу дитячої школи веслування. Також у місті може з’явитися новий юнацький боксерський клуб. Такі проєкти анонсували під час благодійного форуму «Партнерство заради життя», який об’єднав владу, бізнес, науковців та меценатів.

Форум організував Благодійний фонд Дениса Парамонова. На заході посадовці, бізнесмени, науковці та митці визначали, які проєкти у 2026 році потребують підтримки меценатів.

“Наш фонд бере за основну ідею, що ми повинні зберегти країну зсередини, підтримуючи дитячу інфраструктуру, медичні заклади і також культурну спадщину, бо без цього не може бути нашої країни”, — зазначив засновник Благодійного фонду, власник SMK Group Денис Парамонов, підкресливши, що не переслідує жодних політичних цілей.

За понад п’ять років існування фонд реалізував більш ніж сто проєктів у медицині, культурі та спорті.

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко назвала напрямок, який найбільше цікавить місцеву владу: “Звісно, це пов’язане з медициною, з охороною здоров’я”.

Фонд уже передав оснащення 750 лікарням по всій Україні. Цьогоріч планують продовжити допомогу, зокрема забезпечувати медичні заклади енергообладнанням для автономності.

“Коли постійні обстріли і брак електроенергії, то потрібно залучати альтернативні джерела, тому ми отримали потужні повербанки Tesla, і наша лікарня, наші амбулаторії повністю забезпечені енергопостачанням. Для нас дуже важливе питання – забезпечення укриттів всім необхідним. Це ті ж повербанки, це і обладнання, меблі. Будемо звертатися до фонду за допомогою”, — сказав очільник Золочівської громади Харківщини Віктор Коваленко.

Генеральний директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров анонсував важливу подію для харківської медицини.

“На сьогодні і Харків вже має своє блакитне серце, ваша і наша обласна лікарня стала донорською базою. І, як я і обіцяв меру, найближчим часом, я сподіваюсь, що наша команда зробить саме в Харкові першу трансплантацію серця. І це буде дуже символічно, щоб у прикордонній зоні зробити таку високотехнологічну операцію”, — зазначив Тодуров.

Один з проєктів, яким пишаються у фонді, – це відновлення дитячої школи веслування у місті Біла Церква, що на Київщині. Там у тому числі зараз тренуються харків’яни. Але, можливо, що вже цього року вони зможуть робити це у рідному місті. Школу веслування планують відновити на харківській Журавлівці.

“Основна домовленість в тому, що відновлюють базу. Денис Юсупович має бажання, і я думаю, що ми від нього нікуди не дінемось. Дуже душевна, класна база в гарному місці. Ми проводили десять років всеукраїнські змагання, в яких брали участь 200-250 учасників. З міркувань безпеки будемо щось думати, там є можливість сховатися у підвальне приміщення, облаштувати його як укриття”, — розповів заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное Ігор Гармаш.

У планах Благодійного фонду Дениса Парамонова також підтримка програм розмінування, розвиток культурних просторів, відкриття дитячих боксерських клубів, зокрема в Харкові, та допомога бізнесу. Фонд надає гранти від 5 до 10 тисяч доларів для розвитку малого підприємництва. Процес відбору максимально простий: подання заявки, співбесіда і рішення комісії. На Харківщині фонд планує створення культурно-освітнього простору на базі історичної місцевості Кадниця, що в перспективі, розраховують, може стати туристичним магнітом регіону.

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив сподівання на плідну співпрацю.

“Я дуже розраховую, що те, що я зараз бачив на екрані, буде втілюватися в життя, і будуть нові проєкти, спільні проєкти з територіальними громадами, і, звісно, з містом Харків, з нами, і це дійсно чудово”, — зазначив мер.