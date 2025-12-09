Денис Парамонов: забезпечимо Київський центр дитячої кардіохірургії оснащенням
Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечить Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, що в Києві, дороговартісним оснащенням для лікування дітей з важкими вадами серця.
Про це йдеться на сайті Фонду.
Сьогодні столичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії є одним з найкращих у світі, адже практикує усі сучасні та передові методи лікування дітей, які мають вроджені та набуті проблеми з серцем. Втім, медустанова постійно потребує поповнення сучасним оснащенням для того, щоб відповідати усім світовим тенденціям в лікуванні. На жаль, у більшості випадків самотужки Центр не в змозі придбати таке обладнання.
«Ми розуміємо усі виклики, що стоять перед фахівцями Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, адже від цього залежать життя маленьких українців. Тому не стоїмо осторонь цих проблем і після звернення керівництва Центру одразу вирішили забезпечити медичну установу усім необхідним. Новітнє обладнання допоможе рятувати ще більше дитячих життів заради майбутнього України», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.
Йдеться про два шприцевих насоси, що забезпечують стабільну й контрольовану подачу ліків. Також Благодійний фонд Дениса Парамонов забезпечить Центр шістьма рентген-захисними окулярами для зменшення впливу випромінювання на медперсонал. Загальна вартість цього новітнього обладнання складає близько чверті мільйона гривень і воно допоможе лікарям точніше та безпечніше проводити операції й інтервенції. Також медустанова отримає стільці для побутових потреб.
Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії центральною системою моніторингу, що дає можливість високоякісно та безперервно вести спостереження одразу за 16-ма пацієнтами. Крім цього, медустанові було надано спеціальні меблі для операційної.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство; Теги: благотворительность, благотворительный фонд Дениса Парамонова, Денис Парамонов, медицинское оборудование, сердце;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Денис Парамонов: забезпечимо Київський центр дитячої кардіохірургії оснащенням», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 13:23;