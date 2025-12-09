Live

Денис Парамонов: забезпечимо Київський центр дитячої кардіохірургії оснащенням

Суспільство 13:23   09.12.2025
Ірина Максимова
Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечить Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, що в Києві, дороговартісним оснащенням для лікування дітей з важкими вадами серця. 

Про це йдеться на сайті Фонду.

Сьогодні столичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії є одним з найкращих у світі, адже практикує усі сучасні та передові методи лікування дітей, які мають вроджені та набуті проблеми з серцем. Втім, медустанова постійно потребує поповнення сучасним оснащенням для того, щоб відповідати усім світовим тенденціям в лікуванні. На жаль, у більшості випадків самотужки Центр не в змозі придбати таке обладнання.

«Ми розуміємо усі виклики, що стоять перед фахівцями Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, адже від цього залежать життя маленьких українців. Тому не стоїмо осторонь цих проблем і після звернення керівництва Центру одразу вирішили забезпечити медичну установу усім необхідним. Новітнє обладнання допоможе рятувати ще більше дитячих життів заради майбутнього України», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Йдеться про два шприцевих насоси, що забезпечують стабільну й контрольовану подачу ліків. Також Благодійний фонд Дениса Парамонов забезпечить Центр шістьма рентген-захисними окулярами для зменшення впливу випромінювання на медперсонал. Загальна вартість цього новітнього обладнання складає близько чверті мільйона гривень і воно допоможе лікарям точніше та безпечніше проводити операції й інтервенції. Також медустанова отримає стільці для побутових потреб.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії центральною системою моніторингу, що дає можливість високоякісно та безперервно вести спостереження одразу за 16-ма пацієнтами. Крім цього, медустанові було надано спеціальні меблі для операційної.

Автор: Ірина Максимова
