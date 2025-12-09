Live

Денис Парамонов: обеспечим Киевский центр детской кардиохирургии оснащением

Общество 13:23   09.12.2025
Ирина Максимова
Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечит Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве дорогостоящим оснащением для лечения детей с тяжелыми пороками сердца.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Сегодня столичный Центр детской кардиологии и кардиохирургии является одним из лучших в мире, ведь практикует все современные и передовые методы лечения детей, у которых врожденные и приобретенные проблемы с сердцем. Впрочем, медучреждение постоянно нуждается в пополнении современным оснащением для того, чтобы соответствовать всем мировым тенденциям в лечении. К сожалению, в большинстве случаев самостоятельно Центр не в состоянии приобрести такое оборудование.

«Мы понимаем все вызовы, стоящие перед специалистами Центра детской кардиологии и кардиохирургии, ведь от этого зависят жизнь маленьких украинцев. Поэтому не стоим в стороне от этих проблем и после обращения руководства Центра сразу решили обеспечить медицинское учреждение всем необходимым. Новейшее оборудование поможет спасать еще больше детских жизней ради будущего Украины», — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Речь идет о двух шприцевых насосах, обеспечивающих стабильную и контролируемую подачу лекарства. Также Благотворительный фонд Дениса Парамонов обеспечит Центр шестью рентгензащитными очками для уменьшения влияния излучения на медперсонал. Общая стоимость этого новейшего оборудования составляет около четверти миллиона гривен и поможет врачам точнее и безопаснее проводить операции и интервенции. Также медучреждение получит стулья для бытовых нужд.

Напомним, ранее Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии центральной системой мониторинга, что позволяет высококачественно и непрерывно вести наблюдение сразу за 16 пациентами. Кроме этого, медучреждению была предоставлена ​​специальная мебель для операционной.

