Власть, бизнес и меценаты в Харькове определили совместные проекты на 2026 год

На Журавлевке в Харькове планируют возобновить работу детской школы гребли. Также в городе может появиться новый юношеский боксерский клуб. Такие проекты анонсировали в ходе благотворительного форума «Партнерство ради жизни», который объединил власть, бизнес, ученых и меценатов.

Форум организовал Благотворительный фонд Дениса Парамонова. На мероприятии чиновники, бизнесмены, ученые и представители культуры определяли, какие проекты в 2026 году нуждаются в поддержке меценатов.

«Наш фонд исходит из основной идеи, что мы должны сохранить страну изнутри, поддерживая детскую инфраструктуру, медицинские учреждения, а также культурное наследие, потому что без этого не может быть нашей страны», — отметил основатель Благотворительного фонда, владелец SMK Group Денис Парамонов, подчеркнув, что не преследует никаких политических целей.

За более чем пять лет существования фонд реализовал более ста проектов в медицине, культуре и спорте. Председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко назвала направление, которое больше всего интересует местную власть: «Конечно, это связано с медициной, с здравоохранением».

Фонд уже передал оборудование 750 больницам по всей Украине. В этом году планируют продолжить помощь, в частности обеспечивать медицинские учреждения энергооборудованием для автономности.

«В условиях постоянных обстрелов и нехватки электроэнергии необходимо привлекать альтернативные источники, поэтому мы получили мощные внешние аккумуляторы Tesla, и наша больница, наши амбулатории полностью обеспечены энергоснабжением. Для нас очень важен вопрос обеспечения укрытий всем необходимым. Это те же внешние аккумуляторы, это и оборудование, мебель. Будем обращаться в фонд за помощью», — сказал глава Золочевской громады Харьковской области Виктор Коваленко.

Гендиректор Института сердца МЗ Украины Борис Тодуров анонсировал важное событие для харьковской медицины.

«На сегодняшний день и Харьков уже имеет свое голубое сердце, ваша и наша областная больница стала донорской базой. И, как я и обещал мэру, в ближайшее время, я надеюсь, что наша команда проведет именно в Харькове первую трансплантацию сердца. И это будет очень символично — провести такую высокотехнологичную операцию в приграничной зоне», — отметил Тодуров.

Один из проектов, которым гордятся в фонде, — это восстановление детской школы гребли в городе Белая Церковь на Киевщине. Там в том числе тренируются харьковчане. Но, возможно, уже в этом году они смогут заниматься спортом в родном городе. Школу гребли планируют восстановить на харьковской Журавлевке.

«Основная договоренность заключается в том, что базу восстанавливают. Денис Юсупович хочет этого, и, я думаю, что мы от него никуда не денемся. Очень уютная, классная база в прекрасном месте. Мы проводили там в течение десяти лет всеукраинские соревнования, в которых принимали участие 200–250 участников. Из соображений безопасности будем что-то придумывать, там есть возможность укрыться в подвальном помещении, обустроить его как укрытие», — рассказал заслуженный тренер Украины по гребле на байдарках и каноэ Игорь Гармаш.

В планах Благотворительного фонда Дениса Парамонова также поддержка программ разминирования, развитие культурных пространств, открытие детских боксерских клубов, в частности в Харькове, и помощь бизнесу. Фонд предоставляет гранты от 5 до 10 тысяч долларов для развития малого предпринимательства. Процесс отбора максимально прост: подача заявки, собеседование и решение комиссии. На Харьковщине фонд планирует создание культурно-образовательного пространства на базе исторической местности Кадница, что в перспективе, рассчитывают, может стать туристическим магнитом региона.

Харьковский городской голова Игорь Терехов выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«Я очень рассчитываю, что то, что я сейчас видел на экране, будет воплощаться в жизнь, и будут новые проекты, совместные проекты с территориальными громадами, и, конечно, с городом Харьковом, с нами, и это действительно замечательно», — отметил мэр.