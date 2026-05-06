Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине
Харьков и еще 20 населенных пунктов 6 мая снова находились под ударами россиян, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Харькове под атакой 6 мая были три района.
«Сегодня четыре человека получили ранения. Они – в состоянии средней тяжести, получают всю необходимую медицинскую помощь. После удара по Мерефе в больнице все еще остаются 16 человек, пострадавших 4 мая. Их состояние также оценивается как средней тяжести. Напомню, 40 человек получили ранения, восемь погибли», – рассказал Синегубов.
Очень циничный был удар по Мерефе – ракета попала прямо посреди улицы. Более 20 зданий подверглись разрушению, из них 5 административных. Коммунальщики и волонтеры продолжают работать на местах, где смогли – уже «позашивали» окна.
Враг продолжает запускать свой хлам, иначе это назвать нельзя, отметил начальник ХОВА. Постоянно раздается воздушная тревога, которая сопровождается пусками дронов по населенным пунктам области.
Читайте также: «Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 20:52;