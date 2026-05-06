Live

Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине

Общество 20:52   06.05.2026
Оксана Якушко
Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине Скриншот

Харьков и еще 20 населенных пунктов 6 мая снова находились под ударами россиян, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харькове под атакой 6 мая были три района.

«Сегодня четыре человека получили ранения. Они – в состоянии средней тяжести, получают всю необходимую медицинскую помощь. После удара по Мерефе в больнице все еще остаются 16 человек, пострадавших 4 мая. Их состояние также оценивается как средней тяжести. Напомню, 40 человек получили ранения, восемь погибли», – рассказал Синегубов.

Очень циничный был удар по Мерефе – ракета попала прямо посреди улицы. Более 20 зданий подверглись разрушению, из них 5 административных. Коммунальщики и волонтеры продолжают работать на местах, где смогли – уже «позашивали» окна.

Враг продолжает запускать свой хлам, иначе это назвать нельзя, отметил начальник ХОВА. Постоянно раздается воздушная тревога, которая сопровождается пусками дронов по населенным пунктам области.

Читайте также: «Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Харьков снова под атакой: в городе – пожар, есть пострадавшие (фото)
Харьков снова под атакой: в городе – пожар, есть пострадавшие (фото)
06.05.2026, 16:19
Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)
Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)
06.05.2026, 14:20
«Откат назад». Реакция на новый Гражданский кодекс, в Харькове собирают митинг
«Откат назад». Реакция на новый Гражданский кодекс, в Харькове собирают митинг
06.05.2026, 13:30
Последствия ударов в Малой Даниловке еще ликвидируют: разрушения масштабные
Последствия ударов в Малой Даниловке еще ликвидируют: разрушения масштабные
06.05.2026, 10:20
Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине
Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине
06.05.2026, 20:52

Новости по теме:

05.05.2026
Трактор подорвался на Харьковщине: есть пострадавший
04.05.2026
«Мёртвая тишина, и резко взрыв» — жители Мерефы о «прилете», погибших семеро
04.05.2026
Не имеет успехов на фронтах – бьет по людям: Синегубов об ударах и целях РФ
04.05.2026
Удар по Мерефе: шесть пострадавших – в тяжелом состоянии, последствия (видео)
02.05.2026
Что планируют строить и восстанавливать на Харьковщине, сообщил Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и еще 20 населенных пунктов 6 мая снова находились под ударами россиян, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".