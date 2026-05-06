Враг продолжает запускать свой хлам – Синегубов о ситуации на Харьковщине

Харьков и еще 20 населенных пунктов 6 мая снова находились под ударами россиян, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харькове под атакой 6 мая были три района.

«Сегодня четыре человека получили ранения. Они – в состоянии средней тяжести, получают всю необходимую медицинскую помощь. После удара по Мерефе в больнице все еще остаются 16 человек, пострадавших 4 мая. Их состояние также оценивается как средней тяжести. Напомню, 40 человек получили ранения, восемь погибли», – рассказал Синегубов.

Очень циничный был удар по Мерефе – ракета попала прямо посреди улицы. Более 20 зданий подверглись разрушению, из них 5 административных. Коммунальщики и волонтеры продолжают работать на местах, где смогли – уже «позашивали» окна.

Враг продолжает запускать свой хлам, иначе это назвать нельзя, отметил начальник ХОВА. Постоянно раздается воздушная тревога, которая сопровождается пусками дронов по населенным пунктам области.