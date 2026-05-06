Сколько еще нужно эвакуировать семей с детьми из опасных районов – Синегубов
После изменений на законодательном уровне относительно возможности изымать детей из семей в опасных районах, родители чаще соглашаются на эвакуацию, отметил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
После того как изымают детей, их размещают по семейным формам. Когда родители это видят, кое-где они выезжают вместе со своими детьми и уже размещаются либо в Харькове, либо в других более безопасных территориях.
«По Великобурлукскому направлению еще мы должны вывезти 16 таких семей, по Золочевскому направлению выехали все, ну а по Купянскому направлению, по Шевченковской громаде еще работаем», — рассказал Синегубов.
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 21:40;