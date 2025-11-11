Коледж у Харкові має нову актову залу – роботи профінансував Денис Парамонов

Харківський фаховий коледж харчової промисловості мав проблеми з оновленням матеріально-технічного оснащення освітнього процесу. Завдяки меценату Денису Парамонову ці питання вирішені. Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Навчальний заклад готує висококваліфікованих фахівців для розвитку харчової промисловості України і є одним з найстаріших коледжів на Харківщині. Втім, для покращення якості освіти заклад потребував допомоги — в актовій залі, де відбувається навчально-виховна робота та різноманітні святкові заходи, банально не вистачало потрібних меблів.

«Сьогодні ми чітко розуміємо, що маємо підтримувати навчальні заклади країни, адже вони готують фахівців, які в найближчому майбутньому мають, як кажуть, підіймати країну. Одразу після звернення до нас керівництва Харківського коледжу харчової промисловості ми оперативно забезпечили заклад потрібними меблями. Нові столи, тумби, вішалки та підставки для трибун значно покращили загальний стан актової зали та в подальшому допоможуть забезпечити якісну освіту для студентів коледжу», — зазначив меценат та засновник однойменного Благодійного фонду Денис Парамонов.

Окрім цього, надані меблі стали своєрідним подарунком від Фонду до 95-річчя з дня заснування Харківського фахового коледжу харчової промисловості.

За словами виконуючої обов’язки директорки коледжу Ольги Бондаренко, дуже важливо, що благодійники підтримують освіту та їхній заклад, зокрема, адже він формує харчову безпеку не лише Харківщини, але й усієї України — у коледжі готують кадри для усієї держави.

«Дякуємо Благодійному фонду Дениса Парамонова за те, що ми змогли придбати нові навчальні меблі для того, щоб оформити залу засідань в сучасному вигляді. Ця зала буде використовуватися і як авдиторія для студентів, і для засідань студентського парламенту, а також для вручення грамот та дипломів, тобто — для урочистостей. Також це буде, як мультимедійна лабораторія, адже під відповідне обладнання були зроблені меблі», — резюмувала Ольга Бондаренко.

Нагадаємо, Благодійний фонд Дениса Парамонова багато уваги приділяє забезпеченню закладів освіти усім необхідним. Харківському ліцею Основ’янського району Харкова було подаровано все необхідне для буфету підземної школи, щоб діти могли отримувати смачні та здорові страви в комфортних умовах. У свою чергу Краснокутська дитячо-юнацька спортивна школа отримала від Фонду спортивний інвентар та форму для того, щоб діти могли займатися улюбленими видами спорту.