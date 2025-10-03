Денис Парамонов: Наше обладнання для “Інституту серця” врятувало тисячі життів

Благодійний фонд Дениса Парамонова регулярно допомагає «Інституту серця», забезпечуючи дороговартісним обладнанням, яке самотужки медустанова придбати не в змозі. Така співпраця Фонду з Інститутом дає змогу щодня рятувати життя пацієнтів.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Завдяки тому, що минулого року Фонд спільно з SMK Group виділив майже 5 млн грн на закупівлю відеогастроскопа та відеобронхоскопа японського виробництва для «Інституту серця», сьогодні вдається проводити якісну діагностику та подальше лікування важкохворих пацієнтів. Окрім цього Фонд також допоміг придбати для Інституту дефібрилятори, а ще забезпечував витратними матеріалами, адже без них неможливо провести жодну операцію.

«Лікарі працюють понаднормово, а на самі медзаклади сьогодні величезне навантаження. Тому ми маємо допомагати лікарням в забезпеченні їх усім необхідним, адже здорові громадяни — це подальший розвиток нашої країни. «Інститут серця» є флагманом української кардіології та кардіохірургії, але навіть така знана медустанова не в змозі самотужки придбати дороговартісне обладнання. Тому в цьому допомагаємо ми. Так вже вийшло, що сьогодні цей тягар лягає на благодійників, але усе це заради стійкості нашої України», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Своєю чергою гендиректор «Інституту серця» Борис Тодуров підкреслив, що сьогодні дуже важливо, коли благодійники долучаються до закриття потреб лікарень.

«Для нас дуже важливо відчувати підтримку спонсорів і один з них це Денис Парамонов, який одразу після початку повномасштабної війни підтримує нас, — зазначив Борис Тодуров. — Ми вже досить багато усього отримали — обладнання і витратних матеріалів. Ми дуже вдячні за таку підтримку, адже без спонсорства сьогодні вижити лікарням дуже важко. Ще раз дякуємо не лише від нас, але й від наших пацієнтів, які отримують цю допомогу».

До слова, Благодійний фонд Дениса Парамонова увійшов до ТОП-5 найбільших благодійних організації України, що забезпечують лікарні усім необхідним.

Нагадаємо, лише за останні роки Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив різноманітним оснащенням та витратними матеріалами понад 1 тис. лікарень майже в усіх областях України. Лише за перші шість місяців 2025 р. Фонд витратив понад 1,5 млн грн на закупівлю дороговартісного обладнання для медустанов. Наприклад, Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина, що в Харкові, отримав апарат-ШВЛ, що коштує майже 750 тис. грн, а Інститут медичної радіології та онкології ім. Григор’єва забезпечено різноманітним обладнанням майже на пів мільйона гривень, зокрема, передано два ендоскопічні електрокоагулятори та комплект лапароскопічного оснащення, а також — апарати для штучної вентиляції легень.