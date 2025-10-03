Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней

Общество 09:47   03.10.2025
Алексей Наумов
Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней Фото: БФ Дениса Парамонова

Благотворительный фонд Дениса Парамонова регулярно помогает «Институту сердца», обеспечивая дорогостоящим оборудованием, которое самостоятельно медучреждение приобрести не в состоянии. Такое сотрудничество Фонда с Институтом позволяет ежедневно спасать жизнь пациентов.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Благодаря тому, что в прошлом году Фонд совместно с «SMK Group» выделил почти 5 млн грн на закупку видеогастроскопа и видеобронхоскопа японского производства для «Института сердца», сегодня удается проводить качественную диагностику и дальнейшее лечение тяжелобольных пациентов. Кроме этого, Фонд также помог приобрести для Института дефибрилляторы, а еще обеспечивал расходными материалами, ведь без них невозможно провести ни одну операцию.

«Врачи работают сверхурочно, а на сами медучреждения сегодня огромная нагрузка. Поэтому мы должны помогать больницам в обеспечении их всем необходимым, ведь здоровые граждане — это дальнейшее развитие нашей страны. «Институт сердца» является флагманом украинской кардиологии и кардиохирургии, но даже такое известное медучреждение не в состоянии самостоятельно приобрести дорогостоящее оборудование. Потому в этом помогаем мы. Так уж получилось, что сегодня это бремя ложится на благотворителей, но все это ради устойчивости нашей Украины», — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Читайте также: 5 лет добра: как Денис Парамонов объединил тех, кто меняет Украину

В свою очередь гендиректор «Института сердца» Борис Тодуров подчеркнул, что сегодня очень важно, когда благотворители приобщаются к закрытию потребностей больниц.

Фото: БФ Дениса Парамонова

«Для нас очень важно чувствовать поддержку спонсоров и один из них — это Денис Парамонов, сразу после начала полномасштабной войны поддерживающий нас, — отметил Борис Тодуров. — Мы уже достаточно много всего получили — оборудование и расходные материалы. Мы очень благодарны за такую ​​поддержку, ведь без спонсорства сегодня выжить больницам очень тяжело. Еще раз благодарим не только от нас, но и от наших пациентов, которые получают эту помощь».

К слову, Благотворительный фонд Дениса Парамонова вошел в ТОП-5 крупнейших благотворительных организаций Украины, обеспечивающих больницы всем необходимым.

Фото: БФ Дениса Парамонова

Напомним, только за последние годы Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил разнообразным оснащением и расходными материалами более 1 тыс. больниц почти во всех областях Украины. Только за первые шесть месяцев 2025 г. Фонд потратил более 1,5 млн грн на закупку дорогостоящего оборудования для медучреждений. К примеру, Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина в Харькове получил аппарат-ИВЛ, который стоит почти 750 тыс. грн, а Институт медицинской радиологии и онкологии им. Григорьева обеспечен разнообразным оборудованием почти на полмиллиона гривен, в частности, передано два эндоскопических электрокоагулятора и комплект лапароскопического оснащения, а также аппараты для искусственной вентиляции легких.

Автор: Алексей Наумов
Популярно
Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере, раненые
Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере, раненые
03.10.2025, 08:58
В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова
В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова
03.10.2025, 07:12
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
03.10.2025, 06:00
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов
13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов
03.10.2025, 08:54
Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней
Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней
03.10.2025, 09:47

Новости по теме:

30.07.2025
5 лет добра: как Денис Парамонов объединил тех, кто меняет Украину
15.07.2025
Благодаря меценату Денису Парамонову была издана книга «Муравский путь»
30.06.2025
Денис Парамонов передал больнице №18 в Харькове медицинское оборудование
13.12.2024
Денис Парамонов подарил интерактивную доску детскому центру «Гиппократ»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 09:47;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительный фонд Дениса Парамонова регулярно помогает «Институту сердца», обеспечивая дорогостоящим оборудованием, которое самостоятельно медучреждение приобрести не может".