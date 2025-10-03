Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней

Благотворительный фонд Дениса Парамонова регулярно помогает «Институту сердца», обеспечивая дорогостоящим оборудованием, которое самостоятельно медучреждение приобрести не в состоянии. Такое сотрудничество Фонда с Институтом позволяет ежедневно спасать жизнь пациентов.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Благодаря тому, что в прошлом году Фонд совместно с «SMK Group» выделил почти 5 млн грн на закупку видеогастроскопа и видеобронхоскопа японского производства для «Института сердца», сегодня удается проводить качественную диагностику и дальнейшее лечение тяжелобольных пациентов. Кроме этого, Фонд также помог приобрести для Института дефибрилляторы, а еще обеспечивал расходными материалами, ведь без них невозможно провести ни одну операцию.

<br />

«Врачи работают сверхурочно, а на сами медучреждения сегодня огромная нагрузка. Поэтому мы должны помогать больницам в обеспечении их всем необходимым, ведь здоровые граждане — это дальнейшее развитие нашей страны. «Институт сердца» является флагманом украинской кардиологии и кардиохирургии, но даже такое известное медучреждение не в состоянии самостоятельно приобрести дорогостоящее оборудование. Потому в этом помогаем мы. Так уж получилось, что сегодня это бремя ложится на благотворителей, но все это ради устойчивости нашей Украины», — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

В свою очередь гендиректор «Института сердца» Борис Тодуров подчеркнул, что сегодня очень важно, когда благотворители приобщаются к закрытию потребностей больниц.

«Для нас очень важно чувствовать поддержку спонсоров и один из них — это Денис Парамонов, сразу после начала полномасштабной войны поддерживающий нас, — отметил Борис Тодуров. — Мы уже достаточно много всего получили — оборудование и расходные материалы. Мы очень благодарны за такую ​​поддержку, ведь без спонсорства сегодня выжить больницам очень тяжело. Еще раз благодарим не только от нас, но и от наших пациентов, которые получают эту помощь».

К слову, Благотворительный фонд Дениса Парамонова вошел в ТОП-5 крупнейших благотворительных организаций Украины, обеспечивающих больницы всем необходимым.

Напомним, только за последние годы Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил разнообразным оснащением и расходными материалами более 1 тыс. больниц почти во всех областях Украины. Только за первые шесть месяцев 2025 г. Фонд потратил более 1,5 млн грн на закупку дорогостоящего оборудования для медучреждений. К примеру, Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина в Харькове получил аппарат-ИВЛ, который стоит почти 750 тыс. грн, а Институт медицинской радиологии и онкологии им. Григорьева обеспечен разнообразным оборудованием почти на полмиллиона гривен, в частности, передано два эндоскопических электрокоагулятора и комплект лапароскопического оснащения, а также аппараты для искусственной вентиляции легких.