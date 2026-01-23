Удар по волонтерах на Харківщині: відео з авто раніше публікували у Z-каналах
Загиблі волонтери у Козачій Лопані внаслідок атаки FPV-дронів впродовж двох років доставляли гуманітарну допомогу жителям, розповів в етері «Суспільного» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Вони завантажили вчора хліб у гуманітарному штабі, гуманітарну підтримку везли саме до селища, для людей, які там залишаються. Ворог чітко знав, що це місцеві мешканці, бо на своїх Z-каналах восени ще ворог виставляв відео, де російський дрон-«ждун» на трасі зафіксував машину цих волонтерів, але не завдав удару, люди тоді вистрибнули з машини і зберегли своє життя в посадці. Ворожі канали почали писати, що «ми не б’ємо по цивільних, ми бачимо цивільні авто і не наносимо по них удари». А вчора, саме цей транспортний засіб, який він розміщував на своїх інтернет-ресурсах, вони його знищили, і саме цих двох місцевих мешканців вбили», – розповів Задоренко.
Він зазначив, що наразі небагато людей готові ризикувати своїм життям, щоб довести у селище гуманітарну допомогу. За його даними, наразі у Козачій Лопані залишаються 400 жителів.
«Безумовно, ми знаходимо проміжок часу, певні погодні умови, щоб завести гуманітарну допомогу саме в селищі Козача Лопань. На сьогодні ситуація ускладнюється тим, що люди загинули, і мабуть, гуманітарну допомогу будуть сьогодні підвозити у наближений населений пункт, і звідти вже знаходити якісь інші шляхи, а не центральну дорогу для того, щоб доставити саме цю допомогу», – сказав Задоренко.
