Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка
На сторінці у фейсбук Поліцейські офіцери громад в Харківській області повідомили, що продовжують евакуювати людей з населених пунктів, які перебувають під регулярними обстрілами росіян. На цей раз їм вдалося вивезти маленького хлопчика.
Так разом із підрозділом “Білі янголи” копи вивезли 9-річного хлопчика. А представники БО “Троянда на руці” допомогли евакуювати мешканця селища Великий Бурлук.
“Завдяки злагодженим та оперативним діям поліцейських і волонтерів усіх евакуйованих безпечно доставлено до більш безпечних районів, де їм надано необхідну допомогу. Правоохоронці забезпечили супровід, а також допомогли з посадкою та транспортуванням”, – додали в повідомленні.
Вкотре мешканців закликають не затягувати, а виїжджати з небезпечних населених пунктів. У разі потреби, за допомогою можна звертатися до копів і дзвонити за номером “102”.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 11:45;