Live

Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка

Україна 11:45   20.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка Фото: Поліцейські офіцери громад/фейсбук

На сторінці у фейсбук Поліцейські офіцери громад в Харківській області повідомили, що продовжують евакуювати людей з населених пунктів, які перебувають під регулярними обстрілами росіян. На цей раз їм вдалося вивезти маленького хлопчика.

Так разом із підрозділом “Білі янголи” копи вивезли 9-річного хлопчика. А представники БО “Троянда на руці” допомогли евакуювати мешканця селища Великий Бурлук.

Евакуація у Куп'янському районі 20 березня 2026
Фото: Поліцейські офіцери громад/фейсбук

Завдяки злагодженим та оперативним діям поліцейських і волонтерів усіх евакуйованих безпечно доставлено до більш безпечних районів, де їм надано необхідну допомогу. Правоохоронці забезпечили супровід, а також допомогли з посадкою та транспортуванням”, – додали в повідомленні.

Вкотре мешканців закликають не затягувати, а виїжджати з небезпечних населених пунктів. У разі потреби, за допомогою можна звертатися до копів і дзвонити за номером “102”.

Популярно
Понад 1380 обстрілів Харківщини зафіксували з початку року: статистика НПУ
Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка
Теракт у Харкові міг готувати 17-річний наркозалежний на замовлення РФ
Експрацівник ТЦК, який побив вчителя в Харкові, намагався оскаржити вирок
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 11:45;

