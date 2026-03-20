Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка

На сторінці у фейсбук Поліцейські офіцери громад в Харківській області повідомили, що продовжують евакуювати людей з населених пунктів, які перебувають під регулярними обстрілами росіян. На цей раз їм вдалося вивезти маленького хлопчика.

Так разом із підрозділом “Білі янголи” копи вивезли 9-річного хлопчика. А представники БО “Троянда на руці” допомогли евакуювати мешканця селища Великий Бурлук.

“Завдяки злагодженим та оперативним діям поліцейських і волонтерів усіх евакуйованих безпечно доставлено до більш безпечних районів, де їм надано необхідну допомогу. Правоохоронці забезпечили супровід, а також допомогли з посадкою та транспортуванням”, – додали в повідомленні.

Вкотре мешканців закликають не затягувати, а виїжджати з небезпечних населених пунктів. У разі потреби, за допомогою можна звертатися до копів і дзвонити за номером “102”.