Теракт у Харкові міг готувати 17-річний наркозалежний на замовлення РФ
За версією облпрокуратури, у Харкові затримали підлітка, який погодився працювати на РФ, піддавшись маніпуляціям ворога. Правоохоронці встановили, що хлопець був наркозалежним та саме цим скористалися росіяни, знайшовши його у спеціальному ТГ-каналі.
У цьому каналі, пояснили у прокуратурі, адміністратори шукають людей, яких можна завербувати для підготовки терактів в Україні.
«Спілкування із представниками ворожих спецслужб відбувалося через один із спеціально створених Telegram-каналів, адміністратори якого використовують наркозалежних осіб для підготовки терактів у різних містах України. За попередньою оперативною інформацією, керівники саме цієї онлайн-платформи причетні до теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого 2026 року», – зазначили правоохоронці.
У лютому хлопець прийняв пропозицію ворога – так він вирішив підзаробити, стверджують у прокуратурі. Ворог пояснив хлопцеві, як виготовляти вибухівку, яку потім він мав передати іншому агентові, але не встиг – його затримали.
“Під час обшуку за місцем перебування хлопця було вилучено 2,5 літри хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву та телефон із доказами протиправної діяльності“, – додали у прокуратурі.
На даний момент хлопець перебуває у СІЗО.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 11:11;