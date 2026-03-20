Теракт у Харкові міг готувати 17-річний наркозалежний на замовлення РФ

Події 11:11   20.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За версією облпрокуратури, у Харкові затримали підлітка, який погодився працювати на РФ, піддавшись маніпуляціям ворога. Правоохоронці встановили, що хлопець був наркозалежним та саме цим скористалися росіяни, знайшовши його у спеціальному ТГ-каналі. 

У цьому каналі, пояснили у прокуратурі, адміністратори шукають людей, яких можна завербувати для підготовки терактів в Україні.

«Спілкування із представниками ворожих спецслужб відбувалося через один із спеціально створених Telegram-каналів, адміністратори якого використовують наркозалежних осіб для підготовки терактів у різних містах України. За попередньою оперативною інформацією, керівники саме цієї онлайн-платформи причетні до теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого 2026 року», – зазначили правоохоронці. 

У лютому хлопець прийняв пропозицію ворога – так він вирішив підзаробити, стверджують у прокуратурі. Ворог пояснив хлопцеві, як виготовляти вибухівку, яку потім він мав передати іншому агентові, але не встиг – його затримали. 

Під час обшуку за місцем перебування хлопця було вилучено 2,5 літри хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву та телефон із доказами протиправної діяльності“, – додали у прокуратурі.

На даний момент хлопець перебуває у СІЗО.

