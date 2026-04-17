“Допоміг окупантам влаштувати засідку”: що загрожує зраднику – прокуратура

На Харківщині судитимуть 37-річного помічника лісничого ДП «Ліси України», який, за даними слідства, навесні 2022 року під час окупації Ізюмщини допоміг російським військовим влаштувати засідку для українських захисників.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант увійшов у довіру до українських воїнів однієї з бригад тероборони та, видаючи себе за «союзника», пропонував допомогу в орієнтуванні на місцевості.

“Зокрема, запевняв, що знає особливості пересування лісовими масивами та може бути корисним для облаштування позицій і прокладання безпечних маршрутів. Чоловік вказав будинок у селі Співаківка для проживання, а згодом допоміг із розселенням на території одного з лісництв. Крім того, він демонстрував військовослужбовцям оптимальні маршрути пересування”, – з’ясували правоохоронці.

Слідство встановило, що квітні 2022 року фігурант провів представника РФ на територією лісництва до позицій ЗСУ для встановлення прихованого електронного пристрою стеження.

“Дізнавшись про запланований виїзд українських бійців, зрадник вказав водієві бригади нібито “безпечний” маршрут, про який заздалегідь повідомив ворога для організації нападу. 17 квітня 2022 року автомобіль з особовим складом потрапив у засідку збройних сил рф: п’ятеро українських військових загинули, двоє отримали поранення та опинилися в полоні, а інші були змушені відступити. Обвинувачений особисто за цим спостерігав у оточенні окупантів, після чого допомагав їм переносити захоплену українську зброю та орієнтуватися на місцевості”, – зазначили у прокуратурі.

Після цього в одному з проросійських телеграм-каналів з’явився пропагандистський допис із закликами про підтримку рф, фотознімками поранених українських військових та самого фігуранта. У публікації зазначалося, що її розміщено на його прохання — «для вдохновления тех, кто поддерживает Россию в Украине».

Один із українських військових, який згодом повернувся з полону, під час слідчих дій упізнав фігуранта на фото, додали правоохоронці.

У січні чоловіка затримали. Йому інкримінують держзраду. Максимальне покарання, що загрожує фігуранту, — довічне позбавлення волі.