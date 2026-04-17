«Помог оккупантам устроить засаду»: что угрожает предателю — прокуратура

На Харьковщине будут судить 37-летнего помощника лесничего ГП «Леса Украины», который, по данным следствия, весной 2022 года во время оккупации Изюмщины помог российским военным устроить засаду для украинских защитников.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант вошел в доверие к украинским воинам одной из бригад терробороны и, выдавая себя за «союзника», предлагал помощь в ориентировании на местности.

«В частности, он уверял, что знает особенности передвижения по лесным массивам и может быть полезен при обустройстве позиций и прокладке безопасных маршрутов. Мужчина указал дом в селе Спиваковка для проживания, а впоследствии помог с расселением на территории одного из лесничеств. Кроме того, он демонстрировал военнослужащим оптимальные маршруты передвижения», — выяснили правоохранители.

Следствие установило, что в апреле 2022 года фигурант провел представителя РФ на территории лесничества к позициям ВСУ для установления скрытого электронного устройства слежения.

«Узнав о запланированном выезде украинских бойцов, предатель указал водителю бригады якобы «безопасный» маршрут, о котором заранее сообщил врага для организации нападения. 17 апреля 2022 года автомобиль с личным составом попал в засаду вооруженных сил рф: пятеро украинских военных погибли, двое получили ранения и оказались в плену, а остальные были вынуждены отступить. Обвиняемый лично за этим наблюдал в окружении оккупантов, после чего помогал им переносить захваченное украинское оружие и ориентироваться на местности”, — отметили в прокуратуре.

После этого в одном из пророссийских Telegram-каналов появилась пропагандистская публикация с призывами о поддержке РФ, фотоснимками раненых украинских военных и самого фигуранта. В публикации отмечалось, что она размещена по его просьбе — «для вдохновления тех, кто поддерживает Россию в Украине».

Один из украинских военных, впоследствии вернувшийся из плена, во время следственных действий опознал фигуранта на фото, добавили правоохранители.

В январе мужчину задержали. Ему инкриминируют госизмену. Максимальное наказание, угрожающее фигуранту, — пожизненное лишение свободы.